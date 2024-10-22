Отмечается, что пенсионерам необходимо надежное авто, которое не потребует дополнительных вложений.

Выход на пенсию - это время, когда нужно воплощать мечты. Когда речь заходит об автомобиле, то нужна надежная машина, которая не требует больших затрат.

"Главное для пенсионеров - ставить во главу угла надежность, экономию топлива и доступное обслуживание", - цитирует Джонса Лина, опытного механикв и владельца автосервиса JB Motor Works, издание GoBankingRate. "Придерживайтесь марок с отличной репутацией, и вы сохраните больше денег в своем кармане".

Nissan Altima

Это привлекательный седан, но Лина советует избегать моделей Altima с бесступенчатой трансмиссией (CVT).

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"Трансмиссия - это, по сути, бомба замедленного действия", - говорит он.

Chevrolet Cruze

Этот компактный седан, снятый с производства, но доступный на рынке подержанных авто, поначалу может показаться выгодной покупкой, но, по словам эксперта, вскоре вы обеспечите пенсию своего механика.

"Такие авто ежемесячно попадают в мастерскую из-за утечек, неисправностей датчиков и перебоев в работе кондиционера", - говорит Лин.

Ford Mustang

Если вы любите мускулистые автомобили и хотите продолжать в том же духе в золотые годы, вам может понадобиться немного больше "золота", чем вы думаете, по крайней мере, если вы выберете Ford Mustang.

5,0-литровая версия V8 - одна из самых "жадных" моделей на рынке, ее расход по городу составляет 15 MPG, а комбинированный расход по трассе и городу - всего 18. Из плюсов - вы быстро доедете от заправки до заправки.

Chrysler 300 или 200

Chrysler 300 - стильный полноразмерный седан, модель, традиционно популярная среди людей старше 50 лет, но Chrysler 300 сильно бьет по карману, когда дело доходит до бензина.

Если вы выберете 8-цилиндровую модель, то сможете получить всего 18 комбинированных MPG по городу и шоссе. И Лин говорит, что, если вы выбираете подержанный Chrysler 200, то подумайте еще раз.

"Они печально известны поломками трансмиссии и неисправностей с проводкой. Цена на запчасти и трудозатраты быстро растут", - говорит он.

Land Rover Range Rover

Невозможно отрицать, что Range Rover от Land Rover - это элегантный, изысканный внедорожник класса люкс с комфортом и красотой на все времена. Но, подобно плохой версии супермодели, этот ошеломляющий автомобиль требует серьезного ухода, говорит Скотт Кунес, главный операционный директор Kunes Auto Group.

"Известный своей склонностью к поломкам и дорогостоящему ремонту, Range Rover может сохранять свою стоимость не так хорошо, как другие внедорожники", - говорит Кунес.

Chevrolet Suburban

Многие внедорожники требуют больших затрат на топливо и обслуживание. Однако Блейк Шоу, автоэксперт, считает, что от покупки Chevy Suburban стоит воздержаться.

"Этот большой внедорожник отличается низкой экономичностью, что приводит к высоким расходам на топливо. Кроме того, он может потребовать больших расходов на обслуживание и ремонт", - говорит Шоу.

Mitsubishi Mirage

Может привлечь низкая цена Mirage и относительно высокая экономия топлива, но Лин говорит, что эта экономия может оказаться миражом.

"Он дешев не просто так", - говорит он. "Они хлипкие, маломощные и подвержены всевозможным механическим проблемам. Это не лучший выбор для пенсионеров, которым нужен надежный транспорт".

Fiat 500L

Если вы любите мини MPV, обратите внимание на спортивный Fiat 500L с европейским дизайном, но это может оказаться не самым практичным решением.

"У них бесконечные проблемы с утечкой масла, заменой сцепления и глючными информационно-развлекательными системами", - говорит Лин.

Dodge Journey

Снятые с производства в 2020 году после 12 лет выпуска, Journey часто встречаются на рынке подержанных авто, но если вы хотите выгодно купить подержанный внедорожник, то Лин говорит, что это не тот случай.

"Они плохо сделаны и страдают от проблем с двигателем, подвеской и кондиционером", - сказал он.

Какой бюджетный автомобиль самый надежный

Toyota Corolla;

Honda Civic;

Hyundai Elantra;

Mazda3;

Kia Soul;

Toyota Camry;

Subaru Impreza.

Ранее УНИАН назвал 8 подержанных машин, которые не стоит покупать в 2025 году.

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