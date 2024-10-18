За девять месяцев этого года в нашей стране зарегистрировали почти 33,5 тыс подержанных легковых авто из США. Об этом пишут специалисты портала УкрАвтопром.
Таким образом, 19% подержанных легковых авто, которые в 2024-м перешли на украинские номера были из Соединенных Штатов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, спрос на американские авто с пробегом вырос на 79%.
Наиболее популярными в этом сегменте оказались легковушки с бензиновыми ДВС - их доля составила солидные 45%. Сразу за ними следуют электрические автомобили (35%).
Гибриды и автомобили с ГБО заняли в этом сегменте по 7%, а дизельные - 6%.
ТОП-5 подержанных авто, которые были изготовлены в США:
- Tesla Model 3 - 3613 единиц;
- Tesla Model Y - 3035;
- Ford Escape - 2236;
- Jeep Cherokee - 2014;
- Volkswagen Passat - 1921.
Средний возраст американских машин с пробегом составил 5,9 года.
Автомобильный рынок - что интересного
Летом специалисты назвали автомобильные бренды, которыми больше всего довольны американские владельцы. Если говорить о "массовых" брендах, то здесь лучшие показатели продемонстрировали MINI, Ram и Kia.
В премиальном сегменте лидерские позиции заняли Porsche, Jaguar и Land Rover. В целом премиальные бренды продемонстрировали несколько более высокие показатели, чем бренды массового рынка.
Также напомним, что эксперты из США назвали лучшие бюджетные автомобили. В список попали, в частности, Buick Envista, Hyundai Elantra и Hyundai Venue.