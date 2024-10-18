Наибольшую долю в этом сегменте составляют автомобили с бензиновыми ДВС.

За девять месяцев этого года в нашей стране зарегистрировали почти 33,5 тыс подержанных легковых авто из США. Об этом пишут специалисты портала УкрАвтопром.

Таким образом, 19% подержанных легковых авто, которые в 2024-м перешли на украинские номера были из Соединенных Штатов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, спрос на американские авто с пробегом вырос на 79%.

Наиболее популярными в этом сегменте оказались легковушки с бензиновыми ДВС - их доля составила солидные 45%. Сразу за ними следуют электрические автомобили (35%).

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Гибриды и автомобили с ГБО заняли в этом сегменте по 7%, а дизельные - 6%.

ТОП-5 подержанных авто, которые были изготовлены в США:

Tesla Model 3 - 3613 единиц;

Tesla Model Y - 3035;

Ford Escape - 2236;

Jeep Cherokee - 2014;

Volkswagen Passat - 1921.

Средний возраст американских машин с пробегом составил 5,9 года.

Автомобильный рынок - что интересного

Летом специалисты назвали автомобильные бренды, которыми больше всего довольны американские владельцы. Если говорить о "массовых" брендах, то здесь лучшие показатели продемонстрировали MINI, Ram и Kia.

В премиальном сегменте лидерские позиции заняли Porsche, Jaguar и Land Rover. В целом премиальные бренды продемонстрировали несколько более высокие показатели, чем бренды массового рынка.

Также напомним, что эксперты из США назвали лучшие бюджетные автомобили. В список попали, в частности, Buick Envista, Hyundai Elantra и Hyundai Venue.

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