Наибольшая доля в этом сегменте принадлежит электрическим автомобилям.

За 9 месяцев 2024 года украинцы приобрели 50,1 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто возрастом до 5 лет - это на 60% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщают эксперты портала УкрАвтопром.

Специалисты выяснили, что всего с января по сентябрь этого года свою первую регистрацию в нашей стране прошли 176 тысяч легковушек с пробегом. Таким образом, автомобили возрастом до 5 лет занимали около 28% от этого количества.

Наиболее популярными в этом сегменте оказались электрические авто (40%), а сразу за ними следуют бензиновые автомобили (39%). На третьем месте оказались дизельные авто - на них пришлось 10%.

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ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет:

Tesla Model Y - 3231 единица;

Tesla Model 3 - 2885;

Hyundai Kona - 1635;

Nissan Rogue - 1622;

Mazda CX-5 - 1598;

Volkswagen Tiguan - 1429;

Volkswagen Golf - 1144;

Nissan Leaf - 1078;

Kia Niro - 998;

Audi Q5 - 966.

Подержанные авто - как выбрать

Недавно известный автомобильный эксперт Адам Моррис назвал две модели подержанных авто, которые вообще не стоит покупать из-за того, что их ремонт может оказаться очень дорогим. Речь о Range Rover Velar и Alfa Romeo Stelvio. Эксперт отмечает, что первый имеет проблемы в работе электрооборудования, в то время как второй страдает, в частности, от проблем с работой двигателя и трансмиссии.

Также напомним, что ранее эксперты назвали лучшие подержанные авто для владельцев собак. В частности они советуют обратить внимание на Honda Jazz и SEAT Leon Estate.

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