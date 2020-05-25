Как метро в Киеве возобновило свою работу: фоторепортаж УНИАН

В метрополитен не допускают пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания.

Киевский метрополитен 25 мая возобновил перевозку пассажиров.

Пассажирам проверяют температуру и допускают в транспорт при условии наличия защитной маски. Количество пассажиров в вагонах определяется правилами социальной дистанции.

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В КГГА отмечают, что каждые три часа в салонах транспортных средств должны проводить дезинфекцию, а вагоны метрополитена должны дезинфицировать во время захода поездов в электродепо и на пунктах технического обслуживания.

Так же дезинфекционные мероприятия каждые три часа должны осуществляться на остановках, в помещениях станций для пассажиров, на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена, а также обязательно перед открытием станций метро.

Кроме того, в метрополитен не допускают пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания.

В подземке действует правило расстоянии не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях до касс и терминалов самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций. В случае скопления пассажиров – будет ограничение количества пассажиров на станциях метрополитена (полное или частичное закрытие на вход) с целью соблюдения санитарных расстояний.

Как сообщал УНИАН, 23 мая в КГГА заявили, что эпидситуация в столице соответствует введенным правительством критериям для ослабления карантина, и город переходит ко второму этапу смягчения ограничительных мер.

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