Повышение тарифов связано с изменением маршрутов, на которое пошли многие страны, чтобы избежать российского воздушного пространства.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в 2023 году цены на авиабилеты вырастут по всему миру. Повышение тарифов связано с изменением маршрутов, на которое пошли многие страны, чтобы избежать российского воздушного пространства.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные American Express Global Business Travel, на маршрутах Европа-Азия билеты подорожают на 12%, а на рейсах Северная Америка-Азия - на 10%.

"Повышение тарифов между Европой и Азией также отражает влияние изменения маршрутов, чтобы избежать российского воздушного пространства, которое закрыто для многих авиакомпаний после вторжения в Украину. Объезд может увеличить продолжительность полета на три часа, что приводит к увеличению потребления топлива и расходов", - говорится в отчете.

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Тарифы Северная Америка-Азия могут подорожать на 5,6% в бизнес-классе. Рост на 12% в направлении Азия-Европа касается тарифов эконом-класса, в то время как билеты бизнес-класса на рейсы между континентами, по прогнозам, вырастут в среднем на 7,6%.

В Северной Америке тарифы вырастут примерно на 3% в обоих классах салона. Тарифы на маршруте Северная Америка-Европа будут на 3,7% выше, чем в 2022 году.

"Одним из самых больших изменений будут билеты бизнес-класса внутри Австралии, которые, по прогнозам, подорожают примерно на 19%... авиакомпании сократили свои мощности для решения таких проблем, как нехватка персонала и высокие расходы на топливо, что привело к росту цен на билеты", - говорится в материале.

Поскольку в Европе также наблюдается дефицит пропускной способности авиакомпаний по сравнению со спросом, ожидается, что в следующем году внутрирегиональные авиабилеты вырастут на 6% в бизнес-классе и на 5,5% в эконом-классе.

Война в Украине и крах российского авиапарка:

После начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, Евросоюз, США и ряд других стран ввели антироссийские санкции, которые мощно ударили по гражданской авиации России.

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний, а большинство авиаперевозчиков мира прекратили летать в Россию. Кроме того, Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний РФ.

В первом квартале 2022 года российские авиакомпании понесли рекордные за последние восемь лет убытки, которые достигли 61,1 миллиарда рублей (около 1 миллиарда долларов).

28 марта 2022 года истек крайний срок для российских авиакомпаний, которые должны были вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти $10 млрд. Российский министр транспорта Виталий Савельев признал, что украденные Российской Федерацией лизинговые самолеты западного производства никогда не смогут покинуть территорию РФ.

В июне издание Washington Post сообщало, что российские авиакомпании отказываются вернуть более 400 лизинговых самолетов.

1 августа пилотам самолетов в РФ позволили тормозить двигателем для сохранения колодок. Также сообщалось, что российские авиакомпании, в частности контролируемый государством "Аэрофлот", разбирают самолеты, чтобы иметь запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.

26 сентября 2022 года стало известно о том, что российские авиакомпании исключили из самого престижного рейтинга.

4 октября 2022 года крупнейшая лизинговая компания мира подала иск из-за украденных Россией самолетов.

По состоянию на 18 ноября 2022 года около 50 самолетов "Аэрофлота" находились в простое, а половину из них разобрали на запчасти.

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