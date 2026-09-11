Эксперты выбрали 7 лучших телевизоров 2026 года – они прошли реальные тесты

Лучшим телевизором в целом эксперты признали LG C6, однако оптимальный выбор зависит от сценария использования.

Выбрать новый телевизор в 2026 году становится все сложнее: производители предлагают сотни OLED- и Mini-LED-моделей, а характеристики на бумаге не всегда отражают реальное качество изображения. Обозреватели TechRadar протестировали актуальные телевизоры в реальных условиях и составили список лучших моделей для разных задач и бюджетов.

При тестировании оценивалась не только яркость и точность цветопередачи, но также качество звука, скорость отклика, игровые возможности и удобство ОС. В итоге первое место занял LG C6 – телевизор с W-OLED-матрицей, который назвали наиболее универсальным вариантом. Он одинаково хорошо подходит для повседневного просмотра, игр, спортивных трансляций и фильмов.

Устройство имеет великолепную картинку, топовый чипсет Alpha 11 AI Gen 3 и множество игровых функций. Встроенная аудиосистема с конфигурацией 2.2 обеспечивает достойное звучание, однако эксперты, как и в случае с большинством современных телевизоров, рекомендуют использовать саундбар.

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Особенно специалисты отметили управление движением. При просмотре спортивных матчей и динамичных игр авторы не заметили раздражающих артефактов или проблем с плавностью изображения.

При этом не обошлось и без недостатков. Главная проблема проявляется при просмотре телевизора в хорошо освещенной комнате: глянцевый экран способен сильно отражать окружающие предметы и свет, практически превращаясь в зеркало. Поэтому для дневного просмотра это стоит учитывать при выборе модели.

Лучший OLED-телевизор для светлой комнаты – Samsung S99H. Это 4K QD-OLED с диагоналями от 55 до 83 дюймов, прекрасной цветопередачей и эффективным антибликовым покрытием. Однако есть и минусы – высокая цена, спорный серебристый дизайн и отсутствие Dolby Vision.

– Samsung S99H. Это 4K QD-OLED с диагоналями от 55 до 83 дюймов, прекрасной цветопередачей и эффективным антибликовым покрытием. Однако есть и минусы – высокая цена, спорный серебристый дизайн и отсутствие Dolby Vision. Лучший дешевый телевизор – Roku Plus. Это QLED-модель с поддержкой Dolby Vision и HDR10+, которая предлагает насыщенную картинку и богатый набор Smart TV-функций. Однако он уступает более дорогим телевизорам по яркости и игровым возможностям.

– Roku Plus. Это QLED-модель с поддержкой Dolby Vision и HDR10+, которая предлагает насыщенную картинку и богатый набор Smart TV-функций. Однако он уступает более дорогим телевизорам по яркости и игровым возможностям. Лучший вариант до $1000 – Hisense U8QG. Обозреватели были особенно удивлены высокой яркостью и эффективным антибликовым покрытием. Он также идеально подходит для игр благодаря трем HDMI 2.1 с поддержкой 4K/165 Гц. Хотя из-за посредственных углов обзора устройство неудобно смотреть большой компанией.

– Hisense U8QG. Обозреватели были особенно удивлены высокой яркостью и эффективным антибликовым покрытием. Он также идеально подходит для игр благодаря трем HDMI 2.1 с поддержкой 4K/165 Гц. Хотя из-за посредственных углов обзора устройство неудобно смотреть большой компанией. Лучший вариант до $1500 – LG C5. Это универсальная OLED-панель, обеспечивающая глубокий черный цвет, насыщенные оттенки и высокую детализацию. При этом владельцам LG C4 обновляться на C5, по мнению экспертов, особого смысла нет: разница между поколениями относительно небольшая.

– LG C5. Это универсальная OLED-панель, обеспечивающая глубокий черный цвет, насыщенные оттенки и высокую детализацию. При этом владельцам LG C4 обновляться на C5, по мнению экспертов, особого смысла нет: разница между поколениями относительно небольшая. Лучший телевизор для спорта – Samsung QN90F. Панель Neo QLED mini-LED с технологией Glare Free имеет антибликовую поверхность и хорошо подходит для просмотра спортивных трансляций сутки напролет. Главным минусом остается высокая цена, а также отсутствие Dolby Vision.

– Samsung QN90F. Панель Neo QLED mini-LED с технологией Glare Free имеет антибликовую поверхность и хорошо подходит для просмотра спортивных трансляций сутки напролет. Главным минусом остается высокая цена, а также отсутствие Dolby Vision. Для любителей больших экранов – TCL QM8L. Экспертов впечатлили высокая яркость, более 2000 зон локального затемнения и отсутствие заметного засвета вокруг ярких объектов. Отпугнуть потенциальных покупателей могут ограниченные возможности Smart TV.

Расследование специалистов по кибербезопасности выявило, что телевизоры LG подслушивают владельцев даже после выключения экрана. Более того, в отдельных случаях телевизор способен сохранять данные без подключения к интернету, а затем передавать ее после повторного выхода в сеть.

УНИАН рассказывал, как превратить старый монитор в телевизор. Если у девайса есть хотя бы один HDMI-порт, сделать это значительно проще, чем кажется.

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