Запуск нового трамвайного сообщения ожидается к 2027 году.

В рамках программы комплексного восстановления Киевской области из-за боевых действий планируется запустить трамвайное сообщение из Киева в Бучу и Гостомель.

"По решению Киевского облсовета, программа комплексного восстановления Киевщины предусматривает запуск до 2027 года трамвайного сообщения "Киев – Буча – Гостомель – Блиставица". Ожидается, что это уменьшит нагрузку маршрутных такси на автодорогу, что будет способствовать улучшению трафика на этом участке пути", - сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Также она раскрыла и жилищные планы в регионе, по которому планируется восстановление 104 частных жилых домов, которые были полностью разрушены, а также выкуп по программе "Новый дом" готовых квартир в новостройках Киевской области для лиц, жилье которых было уничтожено.

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Кроме того, планируется восстановить многоквартирные дома, которые подлежат капитальному ремонту и демонтажу. Она отметила, что всего планируется отстроить 405 домов, из которых 352 подлежат реконструкции и 53 будут строить с нуля.

Восстановление на деоккупированных территорий - последние новости

В мае 2023 года стартовала программа "еВидновлення", которая дает гражданам возможность получить средства от государства на ремонт поврежденного в результате войны жилья.

С августа стартовал второй этап программы "еВидновлення" - украинцы получили возможность подать заявление на получение компенсации за полностью разрушенное жилье.

В декабре украинцы начали получать выплаты на капитальные ремонты для тех, чье жилье было повреждено из-за российской агрессии.

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