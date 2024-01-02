В ближайшее время в поврежденных квартирах будут заменены окна.

В Вишневом Киевской области из-за российской ракетной атаки повреждены квартиры 700 человек. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в эфире телемарафона.

"Сейчас в Вишневом организован штаб, полностью готовы помещения для временного размещения людей. Всего в этом микрорайоне были повреждены квартиры 700 человек, для 1000 человек в штабе будет организовано временное проживание. Они будут полностью обеспечены всем необходимым, а также обеспечены горячим питанием", – сказал глава ОВА.

По его словам, обломки российской ракеты упали во дворы целого микрорайона, в связи с этим было повреждено много многоквартирных домов, а именно: выбиты окна и оконные рамы.

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"Но мы в ближайшее время начнем замеры и будем заказывать и устанавливать людям окна. Людям будет обеспечено временное комфортное проживание", – сказал Кравченко.

Он добавил, что на месте работают все службы – ГСЧС, полиция и скорые.

Ракетная атака 2 января

По состоянию на день 2 января продолжается ликвидация последствий очередного российского ракетного удара, известно о четырех погибших и 92 раненых, сообщил президент Владимир Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что враг атаковал гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. Основным направлением удара стал Киев. Силы ПВО сбили все 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр". Кроме этого, ночью были уничтожены все 35 запущенных "шахедов".

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