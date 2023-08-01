Ранее украинцы могли подать заявление в "Дие" относительно ремонта именно поврежденного имущества.

Сегодня, 1 августа, стартует новый этап "єВідновлення" в "Дие" - украинцы могут подать заявление на получение компенсации за разрушенное имущество.

Как сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, ранее украинцы могли подать заявление в "Дие" о ремонте именно поврежденного имущества.

"Сейчас расширяем "єВідновлення" для тех, чье жилье уничтожили из-за российского вторжения. Подавайтесь, чтобы получить жилищный сертификат и приобрести новый дом - у застройщика или на вторичном рынке", - отметил Федоров.

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Чтобы получить жилищный сертификат на покупку дома по программе "єВідновлення", нужно: быть единственным собственником жилья – скоро услугу расширят и на жилье, имеющее нескольких собственников; зарегистрировать имущество в Госреестре имущественнії прав прав (ДРИП), если оно не зарегистрировано; иметь недвижимость на подконтрольной Украине территории; сообщить о поврежденном имуществе в "Дие"; подать заявление "єВідновлення" в приложении.

В пресс-службе "Дии" также объяснили, как работает новая услуга:

человек сообщает о поврежденном жилье в приложении или на портале "Дия", если еще не сделал этого;

подает заявление о компенсации в приложении;

специальная комиссия определяет сумму компенсации;

человек получает сертификат для покупки новой квартиры, дома или другого жилого помещения на первичном или вторичном рынке.

"С сертификатом нужно обратиться в ЦПАУ или к нотариусу и отказаться от прав на разрушенное жилье. Уничтоженная недвижимость будет заменена новой, на которую получите право собственности", - пояснил Федоров.

Он также посоветовал, если человек хочет отстроить жилье на собственной земле, то стоит подождать с заявлением.

"Денежная компенсация на восстановление также будет - команда работает над внедрением услуги. Если человек получает компенсацию от государства, то он уже не сможет претендовать на эту сумму средств из репараций от государства-агрессора", - добавил министр.

Российское вторжение и восстановление жилья

Враг разрушил или повредил почти 18,5 тыс. многоэтажных жилых домов в Украине, а также более 142 тыс. частных усадеб украинцев.

10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой граждане могут получить до 200 тыс. гривень компенсации на проведение ремонтных работ.

30 мая 2023 года Кабмин запустил второй этап программы "єВідновлення". Для участия не обязательно иметь смартфоны или доступ к "Дие".

По состоянию на начало июля украинцы в целом подали 25 278 заявлений на компенсацию.

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