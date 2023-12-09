В отличие от первого этапа – выплатам на срочные ремонты размером до 200 тысяч гривень – для капитальных ремонтов была введена обязательная система представления отчетов.

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины объявило о старте выплат на капитальные ремонты для тех, чье жилье было повреждено из-за российской агрессии.

На сайте министерства отмечается, что 8 декабря было передано на выплату 665 миллионов гривень для почти 3 тысяч человек.

Это очередной этап программы восстановления максимальным размером до 350 тысяч гривень за квартиру и 500 тысяч за частный дом. Деньги будут поступать двумя траншами. Сначала 70% от согласованной суммы, потом - еще 30%.

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"В отличие от первого этапа - выплатам на срочные ремонты размером до 200 тысяч гривень - здесь мы вводим обязательную систему представления отчетов. Их будет два. Первый - промежуточный, когда использована первая часть транша. И финальный - когда ремонт уже сделан", - заявил вице-премьер - министр по восстановлению Украины-министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Для подачи уведомления о завершенном или промежуточном ремонте требуется:

Войти в раздел является возобновление - "Заявления на выплаты".

Выбрать объект, о ремонте которого хотите сообщить.

Нажать на "Сообщить о ремонте".

Отметить, на каком этапе ремонт.

Добавить до 10 фото, которые подтверждают факт выполнения ремонта (например фото стройматериалов и чеков). Каждое фото не должно превышать 5 МБ.

Отправить сообщение.

Программа " єВідновлення " - что известно

В мае 2023 года стартовала программа "єВідновлення", которая дает гражданам возможность получить средства от государства на ремонт поврежденного в результате войны жилья.

С августа стартовал второй этап программы "єВідновлення". Так, украинцы получили возможность подать заявление на получение компенсации за полностью разрушенное жилье.

С 27 ноября украинцы, которые имели жилье в общей собственности, получили возможность подавать на компенсацию за уничтоженное жилье по программе "єВідновлення".

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