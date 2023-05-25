Georgian Airways объявила президента Грузии Саломе Зурабишвили персоной нон грата.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину крупнейшая авиакомпания Грузии Georgian Airways запускает для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу.

Об этом заявил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили, отметив, что в планах авиакомпании пять европейских городов: Милан, Париж, Вена, Ларнака, Салоники, сообщает RTVI.

"Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях", - сказал Гаиашвили, отметив при этом, что по прогнозам Georgian Airways, пассажирский поток между Россией и Грузией постепенно восстановится.

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"Естественно, будем сохранять воздушное сообщение с Россией. Ничего с этим не будет. Правительство Грузии очень тепло это решение встретило. Дай бог, чтобы оно никогда больше не прерывалось", — добавил он.

Авиасообщение между Грузией и агрессором

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года. Его сняли 15 мая 2023 года.

Разрешение на возобновление полетов получили российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways. Визовый режим для граждан Грузии был отменен российской стороной.

19 мая 2023 года Грузия выдала разрешение на полеты российской авиакомпании, которая летала в Крым.

Первый рейс из России вызвал массовые протесты в Грузии. Правоохранители задержали часть участников митингов, но на сторону протестующих встала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она объявила бойкот местной авиакомпании Georgian Airways.

12 мая 2023 года Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата. Глава совета директоров требует от Зурабишвили извинений.

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