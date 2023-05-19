Это вторая российская авиакомпания, получившая разрешение.

После объявления о возобновлении авиасообщения с Россией Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российскому авиаперевозчику Red Wings, который базирующается в московском аэропорту Домодедово

Как пишет "Эхо Кавказа", Red Wings будет выполнять рейсы по маршрутам Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва. Для обоих направлений рейсы будут совершаться по три раза в неделю. Первые авиарейсы запланированы на 2 июня.

В Агентстве гражданской авиации подчеркивают, что эта авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза.

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Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией

В начале недели стало известно о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Власти последней заявили, что отказывать от этого было бы "непрагматично".

Разрешение на возобновление полетов получили российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways. Визовый режим для граждан Грузии был отменен российской стороной.

В Госдепартаменте США заявляли, что возобновление авиасообщения "вызовет растущую озабоченность не только у США и других западных стран, но и у компаний, которые могут работать из грузинских аэропортов".

Грузинские политики анонсировали акции протеста против возобновления авиасообщения со страной-агрессором 19 мая – в день приземления первого самолета из России.

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