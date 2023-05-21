Глава совета директоров требует от Зурабишвили извинений.

Скандал вокруг авиакомпании Georgian Airways, которая возобновила рейсы в Россию, продолжает разгораться. Администрация объявила президента Грузии Саломе Зурабишвили персоной нон грата на своих рейсах.

"Мы не пустим ее на борт", – цитирует главу совета директоров Georgian Airways Тамаза Гаиашвили портал "Новости-Грузия".

Представитель авиакомпании требует, чтобы Зурабишвили извинилась перед компанией и народом Грузии за свой призыв бойкотировать Georgian Airways после запуска прямых рейсов в Москву.

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Гаиашвили заявил, что авиакомпании принадлежат заслуги грузинских летчиков, которые 30 лет назад эвакуировали жителей горящего Сухуми. Кроме того, он вспомнил о французском прошлом нынешнего президента Грузии, заявив, что она "гуляла по Парижу".

"Пусть эта дама расскажет о своих предках, которые вместе с казной Грузии разграбили церкви-монастыри и национальные музеи и сбежали, оставив грузинский народ голодным", - неожиданно завершил свою речь представители авиакомпании.

Запуск авиарейсов из Грузии в Россию - что известно

В мае 2023 года президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. В связи с этим впервые с 2019 года запустили прямые авиарейсы из РФ в Грузию. При этом разрешения на полеты получили ряд российских авиакомпаний, а также грузинская Georgian Airways.

Первый рейс из России вызвал массовые протесты в Грузии. Правоохранители задержали часть участников митингов, но на сторону протестующих встала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она объявила бойкот местной авиакомпании Georgian Airways.

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