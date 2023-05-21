Она призвала грузинов последовать ее примеру.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот местной авиакомпании Georgian Airways, которая накануне, 20 мая, выполнила рейс из Тбилиси в Москву. Это первый полет после возобновления авиасообщения между Грузией и РФ.

Как пишет DW, Зурабишвили заявила, что авиакомпанию интересует только обогащение. По ее словам, для достижения своих целей Georgian Airways хочет "воспользоваться новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения".

"Я воздержусь от использования борта до тех пор, пока он находится в руках Georgian Airways, чтобы не обогащать компанию", - подчеркнула президент на брифинге и призвала сограждан последовать ее примеру.

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Авиасообщение между Грузией и Россией

Как известно, 4 года назад авиасообщение между этими странами было остановлено после череды антироссийских протестов в Грузии.

В январе 2023 году впервые заговорили возобновлении авиасообщения. В Украине этот шаг резко осудили.

Уже в мае президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и официально разрешил прямые авиарейсы в страну.

В Грузии согласились на это предложение и вскоре разрешения на полеты получили российская авиакомпания "Азимут" и грузинская - Georgian Airways. К этому времени разрешение на выполнение полетов получили уже две российские авиакомпании.

В Госдепартаменте США заявляли, что подобная ситуация "вызывает растущую озабоченность" и предупредили власти Грузии о санкциях.

В то же время буквально первый рейс российской авиакомпании в Грузию вызвал массовые протесты в стране. Сначала протестующих начала задерживать полиция, однако вскоре на сторону митингующий встала и президент Зурабишвили.

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