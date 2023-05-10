Решение Путина вступает в силу 15 мая.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 10 мая отменил визовый режим для граждан Грузии. Кремль официально разрешил прямые авиарейсы в страну.

Отмечается, что решение Путина вступает в силу с 15 мая. Так, граждане Грузии смогут въезжать в Россию с внутренним паспортом, диппаспортом, служебным паспортом, книжкой моряка, а также с грузинским проездным документом на срок не более 90 дней.

На эту новость уже отреагировали в Ассоциации туроператоров РФ. Там заявили, что первые рейсы могут запустить уже в конце мая. При этом в российском Минтрансе указали, что по маршруту Москва-Тбилиси будет семь рейсов в неделю.

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Кроме того, МИД России уже отменил рекомендацию о нежелательном посещении россиянами Грузии и заявили, что решения Путина "идут в русле подхода об облегчении контактов между жителями двух стран".

В Грузи уже отреагировали на решение Кремля. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что подобные шаги Кремля неприемлемы.

"Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!" - написала она в Twitter.

Визовый режим между РФ и Грузией – что известно

Российская Федерация ввела визовый режим для Грузии еще в 2000 году. В 2008 году после вторжения армии РФ Тбилиси разорвало дипломатические отношения с Москвой. Страны прекратили прямое авиасообщение в 2019 году.

19 января 2023 года грузинские политики заявили о возможном возобновлении авиасообщения между Тбилиси и Москвой. В ответ спикер МИД Украины Олег Николенко раскритиковал эту инициативу.

Кроме того, в ЕС не исключили введение санкций в отношении Тбилиси на фоне дискуссий об авиасообщении с России.

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