С Донбасса можно будет доехать в Днепр или во Львов, отметили в "Укрзализныце".

"Укрзализныця" назначила на сегодня, 20 июня, один эвакуационный поезд из Покровска Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, поезд №234/233 Покровск - Днепр - Львов будет отправлен в 16:30.

"Укрзализныця" отметила, что время отправки может измениться.

Напомним, российские войска 24 февраля рано утром вторглись на территорию Украины. Враг сперва обстреливал военные объекты, а потом атаковал и жилье гражданских, было много пострадавших и жертв.

Противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на юге и востоке нашей страны, войска Украины давали достойный отпор противнику, шли ожесточенные бои.

Граждан нашей страны начали эвакуировать в более безопасные регионы, "УЗ" назначала эвакуационные поезда, в которых можно было ездить бесплатно. Многие украинцы временно выехали на запад своей страны.

В нашем государстве по состоянию на конец мая официально зарегистрировали 1 467 720 переселенцев с временно захваченных территорий - из Донецкой, Луганской областей, а также Крыма.

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