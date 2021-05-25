По состоянию на 24 мая в Украине, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, на учете находятся 1 467 720 переселенцев с временно оккупированных территорий - из Донецкой, Луганской областей и АР Крым.
Как сообщает Министерство социальной политики, больше всего внутренне перемещенных лиц находятся на учете в Донецкой (513 324 человека) и Луганской областях (283 665), а также в Киеве (164 678 человек).
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В то же время меньше всего переселенцев учтено в Тернопольской области - 2 155 человек, Буковине - 2 411 и Ривненщине - 3 041.
Переселенцы в Украине: что известно
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