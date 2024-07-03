Открытие продаж на все внутренние рейсы останется неизменным.

Государственная "Укрзализныця" изменила время открытия онлайн-продаж на международные поезда. Это должно стабилизировать немного перегруженное приложение. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба перевозчика.

Уже завтра продажи будут стартовать следующим образом:

польское направление (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) – старт продаж в 09:00, глубина – 20 суток до даты отправления;

старт продаж в 09:00, глубина 20 суток до даты отправления; словацкое и австрийское направления – в 08:00, глубина 20 суток;

в 08:00, глубина 20 суток; молдавское направление – в 08:00, глубина 30 суток.

Отмечается, что все продажи стартуют одновременно на сайте "Укрзализныци" и в приложении. Открытие продаж на все внутренние рейсы останется в 08:00.

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Кроме того, начинается постепенный перевод продажи билетов на новый сайт, поэтому международные билеты на старом сайте станут недоступными. "Эти изменения помогут снизить пиковые нагрузки на наши системы", – пояснили в УЗ.

Украинская железная дорога – последние новости

С 9 июня "Укрзализныця" ускорила поезд из Киева в Варшаву. Время путешествия сократилось на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорогуск в Польше.

УЗ из-за роста спроса пассажиров на поездки назначила дополнительные поезда на некоторые популярные направления.

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