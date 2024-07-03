"Укрзализныця" изменила алгоритм продажи билетов на международные поезда / фото "Укрзализныця"

Государственная "Укрзализныця" изменила время открытия онлайн-продаж на международные поезда. Это должно стабилизировать немного перегруженное приложение. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба перевозчика.

Уже завтра продажи будут стартовать следующим образом:

  • польское направление (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) – старт продаж в 09:00, глубина 20 суток до даты отправления;
  • словацкое и австрийское направления в 08:00, глубина 20 суток;
  • молдавское направление в 08:00, глубина 30 суток.

Отмечается, что все продажи стартуют одновременно на сайте "Укрзализныци" и в приложении. Открытие продаж на все внутренние рейсы останется в 08:00.

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Кроме того, начинается постепенный перевод продажи билетов на новый сайт, поэтому международные билеты на старом сайте станут недоступными. "Эти изменения помогут снизить пиковые нагрузки на наши системы", пояснили в УЗ.

Украинская железная дорога последние новости

С 9 июня "Укрзализныця" ускорила поезд из Киева в Варшаву. Время путешествия сократилось на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорогуск в Польше.

УЗ из-за роста спроса пассажиров на поездки назначила дополнительные поезда на некоторые популярные направления.

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