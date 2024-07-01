Всего в течение июня "Укрзализныця" перевезла 2,5 млн пассажиров.

В воскресенье, 30 июня, услугами "Укрзализныци" воспользовались 100 000 пассажиров, что является новым суточным рекордом по железнодорожным перевозкам. Это наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения, не считая период массовой эвакуации. Всего в течение июня "Укрзализныця" перевезла 2,5 млн пассажиров, что на 18% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении перевозчика в Telegram.

Самым популярным поездом в июне стал №128 Запорожье – Львов. Им за месяц проехало 65 426 пассажиров. А самыми популярными сообщениями традиционно остаются такие:

Киев – Львов и Львов – Киев;

Харьков – Киев;

Днепр – Киев.

Отмечается, что к пиковому сезону перевозок железнодорожники готовились заранее: запущены новые маршруты на популярных направлениях, перераспределен подвижной состав. Для усиления международного сообщения организованы пересадочные маршруты (как Львов – Рава-Русская – Варшава), значительную роль сыграло также развитие станции Чоп как хаба для путешествий из Украины в Будапешт и Вену и соответствующее назначение поездов в этом сообщении.

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Предложение мест в направлении Польши удалось отстоять даже несмотря на ремонт на польском участке железной дороги. Так, пересадочные сообщения были сохранены по станции Дорогуск. В общем в прошлом месяце в международном сообщении путешествовало почти 210 тыс. пассажиров, что на 29% больше показателя июня 2023 года.

"Укрзализныця" – последние новости

"Укрзализныця" впервые за пять лет проиндексировала стоимость постельного белья в пассажирских поездах. Так, начиная с 22 мая постельное белье в плацкартных и купейных вагонах будет стоить 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ - 120 грн (вместо 60 грн).

"Укрзалізниця" с 9 июня ускорила поезд из Киева в Варшаву. Время путешествия сократится на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорохуск в Польше.

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