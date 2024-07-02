Перевозчик увеличивает количество мест на маршрутах из-за повышенного спроса.

Государственная "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на некоторые популярные направления. Они будут курсировать в определенные даты. Причина – рост спроса пассажиров на поездки поездами. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что с 9 июля через день будет курсировать поезд Интерсити №761/762 Киев – Одесса. Он будет отправляться из Киева в 6:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54. На маршруте будут курсировать вагоны МПЛТ (локомотивной тяги) с местами 1-го и 2-го класса.

Также "Укрзализныця" добавляет места для поездок между Киевом и Харьковом. Так, с 3 июля каждую среду в 23:53 из Киева будет отправляться поезд №720, который будет прибывать в Харьков в 5:14. В обратном направлении, из Харькова, поезд №719 будет отправляться в 23:30, и прибывать в Киев в 5:01.

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В госкомпании отметили, что билеты на все рейсы будут доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" – последние новости

В воскресенье, 30 июня, услугами "Укрзализныци" воспользовались 100 000 пассажиров, что является новым суточным рекордом по железнодорожным перевозкам. Это наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения, не считая период массовой эвакуации. Всего в течение июня "Укрзализныця" перевезла 2,5 млн пассажиров, что на 18% больше, чем годом ранее.

Государственная "Укрзализныця" впервые за пять лет проиндексировала стоимость постельного белья в пассажирских поездах. Так, начиная с 22 мая постельное белье в плацкартных и купейных вагонах будет стоить 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ – 120 грн (вместо 60 грн).

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