Ограничения обусловлены закрытием воздушного пространства Украины.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приостанавливает все регулярные и чартерные рейсы из/в Украину.

Полеты не будут осуществляться до 27 февраля включительно, сообщила компания в пресс-релизе.

"Авиакомпания МАУ отмечает, что поддерживает и будет поддерживать связь с МИД Украины, Министерством инфраструктуры Украины. Учитывая сложную ситуацию в условиях военного положения авиаперевозчик обращает внимание на возможность вынужденных задержек и осложнений обратной связи на сервисных каналах коммуникации с пассажирами и рассчитывает на понимание",- говорится в сообщении.

Отмечается, что все пассажиры авиакомпании и граждане Украины, которые оказались за рубежом и должны вернуться в Украину, должны зарегистрироваться на государственном сайте Государственной регистрации украинских граждан. Зарегистрированным гражданам будет предоставлена информация о рейсах в указанные пункты и пункты прибытия в Украину.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

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