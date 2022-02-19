Это делается для обеспечения авиасообщения, которое Lufthansa Group временно не может выполнять.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое Lufthansa Group временно не может выполнять.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Также сообщается, что, помимо этого, МАУ увеличивает вместимость воздушных судов по данным маршрутам.

"Сегодня компания Lufthansa Group приняла решение о временном прекращении авиаперевозок в Киев и Одессу. Ограничения вводятся на период с 21 по 28 февраля. Отдельные рейсы из Киева и Одессы будут осуществляться еще сегодня и завтра. Просьба к пассажирам отмененных рейсов связаться с сервисным центром Lufthansa. Рейсы из и во Львов сохраняются в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что для обеспечения бесперебойного авиасообщения прорабатываются следующие решения:

компания Lufthansa передает возможность перевозки пассажиров по ее маршрутам в первую очередь компаниям-членам Star Alliance и другим партнерам;

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможности скорейшего запуска дополнительных рейсов на маршруты, которые компания Lufthansa Group не сможет оперировать.

"Напомню, небо Украины остается открытым", - отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Как сообщал УНИАН, в конце января немецкая авиакомпания Lufthansa изменила график своих ночных рейсов в Киев из-за опасений относительно возможного нападения России на Украину. В компании заявляли, что не хотят оставлять самолет на ночь в Украине из-за политического напряжения.

В феврале стало известно, что Lufthansa приостанавливает все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля.

МАУ и Lufthansa: справка УНИАН

Lufthansa - это флагманский авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, который охватывает такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) основана в 1992 году. Она осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

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