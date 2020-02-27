АМКУ разрешил отдать порт "Ольвия" в концессию катарской компании

Компания QTerminals в течение пяти лет должна инвестировать в развитие порта 3,4 миллиарда гривень.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил победителю конкурса по передаче в концессию специализированного морского порта в Николаевской области "Ольвия" компании QTerminals из Катара разрешение на получение в концессию активов порта.

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Как сообщили в пресс-службе АМКУ, важным условием концессионного договора стала необходимость получения разрешения комитета на концентрацию.

Согласно сообщению, компания-победитель в течение пяти лет должна инвестировать в развитие порта 3,4 миллиарда гривень.

"Группа QTerminals пока не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине, а потому не происходит структурных изменений на рынке стивидорных услуг. Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - сказано в сообщении.

В конце января 2020 года в АМКУ поступило заявление катарской компании QTerminals на опосредованное получение в концессию активов, принадлежащих государственной стивидорной компании"Ольвия" и госпредприятию "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), которые вместе обеспечивают осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению стивидорных услуг в специализированном морском порту "Ольвия".

Как сообщал УНИАН, 24 января Мининфраструктуры объявило победителем концессионного конкурса в порту "Ольвия" компанию QTerminals из Катара, которая обязуется инвестировать 3,4 миллиарда гривень в развитие порта в течение пяти лет.

По данным Мининфраструктуры, это одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости. Сумма ежегодных концессионных платежей составляет 82 миллиона гривень, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год. Концессионер также вложит 80 миллионов гривень в развитие инфраструктуры Николаева.

Справка УНИАН. Компания QTerminals является ведущим портовым оператором Государства Катар и осуществляет деятельность по управлению морскими терминалами в крупнейшем порту Катара - Хамад, который является одним из самых мощных и новейших морских логистических комплексов на Ближнем и Среднем Востоке.

В 2019 году QTerminals обработала 1,32 миллиона TEU контейнерных грузов, что на 300 тысяч контейнеров больше, чем было обработано в Украине всеми портовыми операторами в том же году.