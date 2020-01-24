Порт "Ольвия" отдадут в концессию компании из Катара

По словам министра Криклия, в развитие порта будет инвестировано 3,4 млрд гривень в течение 5 лет.

Победителем конкурса по передаче в концессию порта "Ольвия" стала компания из Катара – Qterminals, которая инвестирует 3,4 млрд грн в развитие порта в течение 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Читайте такжеВ Украине объявили конкурс на пост главы Администрации морпортов

«Победителем концессионного конкурса в порту "Ольвия" стала компания QTerminals из Катара. 3,4 млрд гривен будет инвестировано в развитие порта в течение 5 лет. Это одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости. Сумма ежегодных концессионных платежей - 82 млн грн, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год», - говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, концессионер вложит 80 млн грн в развитие инфраструктуры Николаева, будет способствовать устойчивому развитию местного сообщества и территории присутствия предприятия.

«Концессия - это не продажа, а развитие, возможность привлечь лучших, отвечать вызовам рынка, повысить свое конкурентное положение за счет коммерческой гибкости и инвестиций в обновление и строительство новых активов», - цитирует Криклия пресс-служба.

Глава министерства подчеркнул, что конкурс был абсолютно открытым и это позволило привлечь к работе в Украине портового оператора мирового уровня.

«QTerminals является ведущим портовым оператором Катара и отвечает за управление морскими портами и транспортными терминалами по всей стране. Так, компания управляет крупнейшим торговым портом страны - Хамад, стоимостью более 7 млрд долларов, который является одним из самых мощных и новейших морских логистических комплексов на Ближнем и Среднем Востоке. Сейчас QTerminals также работает над преобразованием порта Доха в круизный порт», - сообщил Криклий.

Министр инфраструктуры Украины отметил, что о высоком уровне и классе вовлеченной в концессию порта "Ольвия" компании свидетельствует такой красноречивый факт - в 2019 году QTerminals обработала 1 млн 320 тыс. TEU контейнерных грузов, что на 300 тыс. контейнеров больше, чем было обработано в Украине всеми портовыми операторами в том же году.

«Приход этой компании дает уникальную возможность модернизировать порт "Ольвия", привести работу порта и уровень предоставления сопутствующих навигационных и логистических услуг к лучшим международным стандартам», - подчеркнул Криклий.

Как сообщал УНИАН, компания "Рисоил-Херсон" победила в конкурсе на концессию имущества "Херсонский морской торговый порт".

12 сентября прошлого года Министерство инфраструктуры Украины объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества госпредприятий "Стивидорная компания "Ольвия", "Херсонский морской торговый порт" и имущества госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). Концессия порта "Ольвия" предоставляется на 35 лет, а концессия Херсонского порта - на 30 лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству инфраструктуры провести первые пилотные конкурсы по передаче в концессию порта "Ольвия" и Херсонского морского торгового порта до 1 января 2020 года.

По подсчетам Мининфраструктуры, передача в концессию "Ольвии" и Херсонского морского торгового порта на первом этапе реализации позволит привлечь около 8 млрд грн инвестиций.