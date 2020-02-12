Протесты дальнобойщиков: что требуют перевозчики

Ассоциация международных автоперевозчиков Украины призывает правительство уволить министра инфраструктуры Криклия.

Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП) Украины призывает премьер-министра Алексея Гончарука уволить министра инфраструктуры Владислава Криклия и руководство Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) из-за существующих проблем в отрасли.

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Об этом говорится в сообщении на сайте АсМАП.

Также в ассоциации призывают отменить электронное бронирование всех видов разрешений на автоперевозку грузов по территории иностранных государств.

В сообщении на сайте ассоциации сказано, что Министерство инфраструктуры Украины и Госслужба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) своими действиями "создали коллапс международных перевозок, резко увеличили расходы перевозчиков", в связи с чем забастовочный комитет Ассоциации международных автоперевозчиков Украины принял решение о проведении 12 февраля акции протеста.

В частности, ассоциация требует от главы правительства обеспечить профессиональную кадровую политику в транспортной отрасли и назначить на руководящие должности специалистов, которые имеют профильное образование, соответствующий опыт работы в отрасли, и после обсуждения кандидатур с профессиональными и общественными объединениями.

"Провести осмотр на соответствие этим требованиям существующего руководящего звена Министерства инфраструктуры Украины и Укртрансбезопасности", - сказано в сообщении.

Кроме того, в АсМАП призывают премьер-министра провести переговоры с правительствами иностранных государств и увеличить квоты дефицитных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок, в первую очередь, в Австрию, Италию, Польшу, Румынию, Турцию, Венгрию и Финляндию.

Также в ассоциации требуют обеспечить решение вопроса с очередями на западной границе на выезде из Украины, особенно в пунктах пропуска Ягодин, Краковец, Рава-Русская, Ужгород, Порубное, и ввести совместный таможенный и пограничный контроль со службами сопредельных стран.

Кроме того, Ассоциация международных автоперевозчиков Украины выдвинула ряд требований к министру инфраструктуры Украины, среди которых немедленная отмена электронного бронирования всех видов разрешений на перевозку грузов по территории иностранных государств, обеспечение нормирования предварительного распределения дефицитных разрешений (в частности, Австрии, Польши, Италии, Румынии, Турции, Венгрии, Финляндии).

Также в АсМАП призвали Криклия принять реальные меры совместно с Государственной таможенной службой Украины по обеспечению контроля использования разрешений, порядка выдачи, использования и возврата разрешений, а также увеличить до 70% представительство отраслевой общественности в Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с оформлением, выдачей, учетом и анализом эффективности использования разрешений на поездку по территориям иностранных государств.

В комментарии корреспонденту УНИАН представители забастовочного комитета АсМАП Украины сообщили, что недавно в Кабмине закончилось совещание представителей перевозчиков относительно урегулирования сложившейся ситуации, о результатах которого в ассоциации сообщат немного позднее.

Несколько часов назад во время правительственного брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не планирует отказываться от электронной системы выдачи разрешений на международные автоперевозки, против которой сейчас митингуют перевозчики, подчеркнув, что нынешняя система является абсолютно простой и прозрачной.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Киева и на въездах в город проходят акции протеста международных перевозчиков, из-за чего движение транспорта затруднено. Водители жалуются, что из-за электронной системы бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки, которая заработала с января этого года, образовались многодневные очереди на границе и сократилось количество международных рейсов более чем на 5 тысяч.