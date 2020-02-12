Дальнобойщики привезли под Кабмин 16 требований: в центре Киева проходит масштабный пикет (фото, видео)

По предварительным данным, дальнобойщики выступают против повторного взвешивания грузовиков на важных шоссе.

Утром 12 февраля в правительственном квартале Киева дальнобойщики и перевозчики устроили масштабный пикет.

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Об этом сообщается в сюжете "ТСН.Утро".

По предварительным данным, дальнобойщики выступают против повторного взвешивания грузовиков на важных шоссе. Кое-где на фурах закреплены плакаты: "Чиновники не издевайтесь на автоперевозчиками".

В общем у перевозчиков всего 16 требований. Они направлены премьер-министра Украины и касаются кадровой политики. В частности, протестующие требуют увольнения министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализации разрешений на международные перевозки, решение проблемы очередей на границе и ряд других вопросов.

При этом в сюжете отмечается, что водители маршруток, которые приехали на митинг, не смогли ответить, для чего они там.