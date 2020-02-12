Гончарук отреагировал на протесты дальнобойщиков
Правительство не планирует отказываться от электронной системы выдачи разрешений на международные автоперевозки, против которой сейчас митингуют перевозчики.
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Об этом заявил во время правительственного брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«Мы ввели электронную систему выдачи разрешений… Если кто-то рассчитывает, что удастся вернуть серые непонятные схемы распределения, то сразу могу предупредить, что мы не пойдем на компромиссы и уступки и не допустим отката к старым схемам. У всех равный доступ, это позиция, на которой мы будем стоять», - подчеркнул Гончарук.
Премьер объяснил, что ранее, когда разрешения выдавались Ассоциации автоперевозчиков для распределения, существовал квотный принцип, и довольно часто это распределение осуществлялось за деньги. По его словам, сейчас принцип получения разрешений прост: перевозчик может подать заявку в электронном виде и в течение 5 дней получить разрешение.
«Если ты маленький перевозчик, но организовал нормальную работу, не нужно идти на поклон к какой-то ассоциации. Просто получи разрешение с помощью электронного инструмента», - сказал Гончарук.
Сегодня в центре Киева и на въездах в город проходят акции протеста международных перевозчиков. Водители жалуются, что из-за электронной системы бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки, которая заработала с января этого года, образовались многодневные очереди на границе и сократилось количество международных рейсов более чем на 5 тыс.
Как сообщал УНИАН, международные автомобильные перевозчики призывают правительство Украины отменить электронную систему бронирования разрешений на право перевозки грузов в международном сообщении, так как эта система, по их словам, блокирует работу грузовых перевозчиков.