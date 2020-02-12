Гончарук отреагировал на протесты дальнобойщиков

По словам премьера, правительство не намерено отказываться от электронной системы выдачи разрешений на международные автоперевозки.

Правительство не планирует отказываться от электронной системы выдачи разрешений на международные автоперевозки, против которой сейчас митингуют перевозчики.

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Об этом заявил во время правительственного брифинга премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы ввели электронную систему выдачи разрешений… Если кто-то рассчитывает, что удастся вернуть серые непонятные схемы распределения, то сразу могу предупредить, что мы не пойдем на компромиссы и уступки и не допустим отката к старым схемам. У всех равный доступ, это позиция, на которой мы будем стоять», - подчеркнул Гончарук.

Премьер объяснил, что ранее, когда разрешения выдавались Ассоциации автоперевозчиков для распределения, существовал квотный принцип, и довольно часто это распределение осуществлялось за деньги. По его словам, сейчас принцип получения разрешений прост: перевозчик может подать заявку в электронном виде и в течение 5 дней получить разрешение.

«Если ты маленький перевозчик, но организовал нормальную работу, не нужно идти на поклон к какой-то ассоциации. Просто получи разрешение с помощью электронного инструмента», - сказал Гончарук.

Сегодня в центре Киева и на въездах в город проходят акции протеста международных перевозчиков. Водители жалуются, что из-за электронной системы бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки, которая заработала с января этого года, образовались многодневные очереди на границе и сократилось количество международных рейсов более чем на 5 тыс.

Как сообщал УНИАН, международные автомобильные перевозчики призывают правительство Украины отменить электронную систему бронирования разрешений на право перевозки грузов в международном сообщении, так как эта система, по их словам, блокирует работу грузовых перевозчиков.