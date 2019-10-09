Хмельницкий приобретет более 130 троллейбусов и автобусов почти за миллиард гривен

Приобретение транспорта профинансируется из городского бюджета.

В течение 2019-2023 годов Хмельницкий намерен закупить 131 троллейбус и автобус для нужд города общей стоимостью 916,5 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Программе развития и совершенствования городского пассажирского транспорта, которую сегодня утвердили депутаты на очередной сессии горсовета.

Согласно документу, планируется приобрести 60 низкопольных троллейбусов и 6 троллейбусов на автономном ходу. Их ориентировочная стоимость составит 490,5 млн грн.

Кроме этого, закупка 65 низкопольных автобусов обойдется в 426 млн грн.

Приобретение транспорта профинансируется из городского бюджета.

Также в программе отмечается, что в Хмельницком действует транспортная сеть из 22 троллейбусных и 45 автобусных маршрутов. Для ее обслуживания ежедневно выходит 72 единицы электротранспорта (из 96 предусмотренных) и 278 автобусов (из 350 предусмотренных).

Напомним, что в мае этого года ГП «АСЗ №1» компании «Богдан Моторс» и КП «Хмельницкэлектротранс» подписали контракт о закупке транспорта на условиях лизинга общей стоимостью почти 100 млн грн. Согласно ему, Хмельницкий получит 10 автобусов «Богдан А70132» и 10 троллейбусов «Богдан Т70117», пять из которых будут иметь до 20 км запаса автономного хода, что позволит соединить участки дороги, на которых отсутствует контактная сеть.

Справка УНИАН. Хмельницкое троллейбусное депо рассчитано на 100 единиц подвижного состава. Средний срок эксплуатации пассажирских троллейбусов составляет 22 года. 91 троллейбус (или 86,7% имеющегося количества подвижного состава) уже отработал установленный срок эксплуатации (10 лет).