В Киевском метро напомнили: ранее купленные жетоны можно использовать до 30 октября

Поездки, записанные на зеленые карточки метро, используются в обычном режиме и сейчас постепенно прекращается только продажа карты, а не ее использование.

Ранее купленные жетоны для оплаты проезда в столичном метрополитене нужно использовать до 30 октября 2019 года.

Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен».

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«Поездки, записанные на зеленые карточки, используются в обычном режиме. Сейчас постепенно прекращается только продажа карты, а не ее использование», - добавили в метрополитене.

Обращается внимание на возможные варианты оплаты проезда в столичном метро: картой метро, бесконтактной банковской картой; е-билетом.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, комментируя состояние и этапы внедрения единого электронного билета в Киеве, сообщил, что в столице с 1 ноября планируется прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене - жетонов и зеленых бесконтактных карточек.

По его словам, на тот момент планировалось, что с 1 ноября в подземном транспорте еще будут пользоваться зелеными картами и жетонами, но они будут постепенно выводиться.