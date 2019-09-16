Стало известно, когда киевские школьники и студенты получат е-билет
09:39, 16 сентября 2019Транспорт
151 0
Уже с 1 ноября жители столицы должны перейти на электронный билет.
До конца года для учащихся изготовят электронный ученический билет / фото УНИАН
До конца года изготовят электронный ученический билет для столичных школьников и студентов.
Об этом сообщили в эфире "Сниданок с 1+1".
Читайте такжеТолько е-билет: в Киеве с 1 ноября не будут продаваться бумажные билеты для наземного транспорта
Как сообщили в КГГА, он будет действовать в течение учебного года на все виды транспорта.
Все школьники получат электронный билет бесплатно. Студенты же смогут покупать транспортную карту с 50 процентной скидкой.
Напомним, 1 ноября в Киеве планируется прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене – жетонов и зеленых бесконтактных карт.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter