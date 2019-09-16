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Стало известно, когда киевские школьники и студенты получат е-билет

09:39, 16 сентября 2019
Транспорт
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До конца года для учащихся изготовят электронный ученический билет / фото УНИАН

Об этом сообщили в эфире "Сниданок с 1+1".

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Как сообщили в КГГА, он будет действовать в течение учебного года на все виды транспорта.

Все школьники получат электронный билет бесплатно. Студенты же смогут покупать транспортную карту с 50 процентной скидкой.

Напомним, 1 ноября в Киеве планируется прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене – жетонов и зеленых бесконтактных карт.

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