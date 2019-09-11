На дороге, проложенной на железнодорожной части Крымского моста, устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов.

Оккупанты похвастались новым "прорывом" на Крымском мосту. Сейчас на дороге, проложенной на железнодорожной части Крымского моста, устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов.

Читайте такжеВ Украине продолжает сокращаться автопроизводство

Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"На железной дороге устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов. Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции – Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную", - сказано в сообщении.