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Оккупанты похвастались новым "прорывом" на Крымском мосту

10:32, 11 сентября 2019
Транспорт
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На железной дороге устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов / most.life

Оккупанты похвастались новым "прорывом" на Крымском мосту. Сейчас на дороге, проложенной на железнодорожной части Крымского моста, устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов.

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Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"На железной дороге устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов. Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции – Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную", - сказано в сообщении.

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Теги: #мост#Керченский мост