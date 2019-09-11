Оккупанты похвастались новым "прорывом" на Крымском мосту
10:32, 11 сентября 2019Транспорт
575 0
На дороге, проложенной на железнодорожной части Крымского моста, устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов.
На железной дороге устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов / most.life
Оккупанты похвастались новым "прорывом" на Крымском мосту. Сейчас на дороге, проложенной на железнодорожной части Крымского моста, устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов.
Читайте такжеВ Украине продолжает сокращаться автопроизводство
Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"На железной дороге устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов. Специальные устройства будут в режиме реального времени вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции – Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную", - сказано в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter