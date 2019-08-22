Audi представила новый 600-сильный универсал (фото)

Универсал Audi RS6 Avant нового поколения дебютирует в сентябре во Франкфурте.

Компания Audi представила «заряженный» универсал RS6 Avant нового поколения, который получил 600-сильный двигатель. Публичная премьера автомобиля состоится в сентябре в рамках Франкфуртского автосалона.

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Новый Audi RS6 Avant оснастили четырехлитровым мотором V8 с двумя турбинами, работающим вместе с стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой электросистемой по схеме «мягкий гибрид». Двигатель развивает 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента, что на 40 сил и 100 Нм больше отдачи агрегата предшественника, пишет Autonews.

Мотор сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода Quattro. Универсал способен набирать первую «сотню» за 3,6 сек. (на 0,3 сек. быстрее предшественника), а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км в час.

С опциональным пакетом Dynamic Package электронный ограничитель передвинут на отметку 280 км/ч, а при заказе автомобиля с Dynamic Package Plus максимальная скорость вырастет до 305 км в час. Универсал также можно оснастить механическим межосевым дифференциалом, способным в случае необходимости перебрасывать до 70% и 85% крутящего момента на переднюю и заднюю ось соответственно.

Впервые в список стандартного оснащения Audi RS6 Avant вошла адаптивная пневматическая подвеска. Кроме того, базовый автомобиль укомплектован активным задним дифференциалом и полноуправляемым шасси с поворачивающимися задним колесами для увеличения стабильности на высоких скоростях и маневренности на небольших.

За дополнительную плату доступна фирменная система Dynamic Ride Control с регулируемыми амортизаторами с электронным управлением, а также функция контроля вектора тяги.

Интерьер в целом позаимствован у стандартного универсала A6 Avant нового поколения. Его главные особенности — полностью цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а также два больших центральных сенсорных дисплея.

Европейского продажи нового Audi RS6 Avant стартуют в начале 2020 г. Цены на новинку объявят позже.