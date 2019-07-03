В Киеве ограничат движение на правобережной развязке моста Патона

Основные работы по ремонту покрытия будут выполнять ночью.

На правобережной развязке моста им. Патона (турбине) с вечера четверга, 4 июля, до утра пятницы, 5 июля, будет ограничено движение.

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Как сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор", основные работы в ходе ремонта покрытия будут выполнять ночью.

"С 20:00 4 июля до 8:00 5 июля дорожники будут снимать верхний слой асфальта на съезде с бульвара Дружбы народов на Надднепрянское шоссе (съезд в направлении Выдубичей). В это время движение транспорта будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства.