В УЗ рассказали подробности о будущей станции Kyiv Boryspil Express на Выдубичах (фото)

«Укрзализныця» планирует к концу года добавить к маршруту железнодорожного экспресса Kyiv Boryspil Express остановку на Выдубичах.

Акционерная компания «Укрзализныця» планирует в конце года добавить к маршруту железнодорожного экспресс-поезда Kyiv Boryspil Express, курсирующего между вокзалом «Киев-Пассажирский» и аэропортом «Борисполь», остановку на Выдубичах.

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Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на главу правления компании Евгения Кравцова.

«Железнодорожники завершают монтаж фундамента пассажирской платформы. Далее перейдем к монтажу стенных блоков. Это очень сложный участок - здесь большое количество инженерных сетей связи и энергетики, поэтому большую часть работ приходится выполнять вручную, без привлечения строительной техники», - цитирует пресс-служба Кравцова.

Отмечается, что платформа будет шириной от 4 до 6 метров, длиной 209 метров и будет иметь два входа и выхода.

«Один вход будет под землей, вплоть до метрополитена. Планируем обустроить открытый павильон, широкие лестницы с навесом и подъем для людей с инвалидностью, установить автоматы продажи билетов. Второй вход - лестница к обустроенной площадке», - уточнил Кравцов.

Также, по словам Кравцова, такая реконструкция станции «Выдубичи» позволит совместить в одной транспортной цепи сразу несколько видов транспорта.

«Для нашей страны это будет уникальный транспортный хаб, который фактически объединит автобусные перевозки, железную дорогу, метро и авиатранспорт. Поэтому пассажир, который, например, из Обухова путешествует на отдых за границу, сможет автобусом доехать до транспортного узла «Выдубичи», там осуществить удобную пересадку на экспресс и уже менее чем за 30 минут быть в аэропорту», - отметил руководитель компании.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2018 года «Укрзализныця» запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь». Купить билеты на экспресс можно в железнодорожных кассах и киосках самообслуживания. Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом будет функционировать в режиме 24/7.

Маршрут поезда проходит от вокзала «Киев-Пассажирский» через станцию «Дарница» до терминала D аэропорта «Борисполь». Изначально планировалось, что поезд будет останавливаться и на станции «Выдубичи». Расчетное время в пути - 35 минут.