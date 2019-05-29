«Украэрорух» неэффективно использовал 280 миллионов – Счетная палата

В том числе свыше 4 млн грн руководство компании вывело в «Платинум Банк», ставший впоследствии неплатежеспособным.

Счетная палата Украины выявила факты неэффективного использования бюджетных средств в государственном предприятии «Украэрорух» на сумму почти 280 млн грн.

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Об этом заявил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, представляя отчет за 2018 год в Верховной Раде.

«Мы установили факты неэффективного, нерезультативного использования средств на сумму почти 280 млн грн», - сказал глава Счетной палаты.

По его словам, в том числе свыше 4 млн грн руководство компании вывело в «Платинум Банк», ставший впоследствии неплатежеспособным.

Также Пацкан отметил, что Счетная палата сообщила об установленных фактах в правоохранительные органы.

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.