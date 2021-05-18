На подготовительном этапе в Минцифры поступило уже 762 заявки от громад.

Министерство цифровой трансформации начало сбор официальных заявок от глав территориальных громад для получения субвенции на подключение социальной инфраструктуры в селах к фиксированному интернету, на которую в этом году в госбюджете предусмотрено 500 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

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Отмечается, что прием официальных заявок от глав громад продлится до 28 мая включительно, а саму заявку можно заполнить на портале государственных услуг "Дія".

Пресс-служба подчеркнула, что при подаче заявок следует обратить внимание на главные критерии отбора - цену и социальный эффект.

"Субвенцию получит громада на те села, которым от наименьшей суммы финансирования будет больше пользы. Приоритетность населенных пунктов будет определяться по формулам, которые определены в постановлении Кабмина, которые учитывают количество жителей сел и количество объектов социальной инфраструктуры (школ, детсадов, центров предоставления админуслуг, медучреждений, библиотек и других соцобъектов)", - сказано в сообщении.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития цифровой инфраструктуры Александр Шелест подчеркнул, что в проекте "Интернет-субвенция" речь идет исключительно об оптических фиксированных сетях.

"Оптический интернет сегодня - это безальтернативный способ обеспечения устойчивого, надежного скоростного интернета. Эта технология будет актуальна еще ближайшие 10-15 лет не менее и именно ее получат более 3 тыс. украинских сел уже в 2021 году", - цитирует пресс-служба слова замминистра.

Согласно сообщению, на подготовительном этапе в Минцифры поступило уже 762 заявки от громад.

Интернет в украинских селах: что необходимо знать

28 апреля Кабинет министров утвердил порядок и условия предоставления местным бюджетам государственной субвенции на подключение сел к фиксированному интернету, которая в этом году составляет 500 млн грн.

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает выделение 1 млрд 789 млн 314 тыс. грн на цифровизацию страны.

В частности, 500 млн грн будет выделено на подключение к скоростному фиксированному интернету около 6 тыс. социальных объектов в селах.

Около 1,5 млн проживающих в селах украинцев в 2021 году смогут получить доступ к фиксированному оптоволоконному интернету за счет государственной субвенции.

17 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в этом году обеспечение доступа к фиксированному скоростному интернету 3 тысяч сел.

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Автор: Павел Степанец