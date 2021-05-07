Наибольшая доля в общем объеме продаж в первом квартале у Xiaomi - 43%.

Смартфоны китайских технологических компаний Xiаomi и Transsion, а также южнокорейской компании Samsung стали самыми популярными в Украине по итогам первого квартала этого года.

Об этом сообщает международная аналитическая компания Canalys.

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В частности, доля Xiaomi в общем объеме продаж в первом квартале составила 43% (продажи телефонов в годовом выражении выросли на 26%); доля Samsung – 27% (продажи выросли на 49%), доля Transsion (бренды Tecno, itel, Infinix) составила 7% (продажи выросли в 10 раз).

Четвертое место с долей 5% занимает китайской компания Oppo. Отмечается, что продажи телефонов этой компании в первом квартале выросли почти в 3 раза.

Пятое место занимает китайская компания Huawei с долей 3%. Продажи телефонов этой компании сократились на 86%.

Компания Canalys не предоставила информации о физическом количестве смартфонов, которые были проданы в Украине в первом квартале этого года.

Что этому предшествовало

По итогам четвертого квартала 2020 года самыми популярными в Украине стали смартфоны компаний Xiаomi, Huawei и Samsung.

Согласно исследованию международной аналитической компании Strategy Analytics, мировые поставки смартфонов в первом квартале 2021 года, по сравнению с первым кварталом 2020 года, выросли на 24% - до 340 млн штук с 275 млн штук.

Canalys

Canalys – международная аналитическая компания, специализирующаяся на исследование рынка технологий. Штаб-квартира компании находится в США. Canalys имеет представительства в Великобритании, Китае, Индии, Сингапуре.

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Автор: Павел Степанец