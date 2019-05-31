Глава "Укрпошты" заявил, что крупные китайские компании заинтересованы в ее приватизации

Смелянский также сообщил, что в скором времени команда "Укрпошты" представит своё видение развития национального почтового оператора вместе с четким пошаговым планом действий.

Крупные китайские компании выразили готовность принять участие в возможной приватизации национального оператора почтовой связи "Укрпошта". Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава "Укрпошты" Игорь Смелянский.

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«У меня были переговоры с крупными китайскими компаниями. Я сделал все, чтобы их убедить (и они пока ещё готовы) заходить и даже участвовать в возможной приватизации "Укрпошты", используя эту возможность для себя, чтобы сделать транзитную площадку в Европу и Турцию», - написал Смелянский.

Он подчеркнул, что такая крупнейшая в мире китайская торговая онлайн-платформа как Alibaba хочет видеть понятную стратегию и понятные правила на таможне. Кроме того, Alibaba сейчас интегрирует таможни разных стран мира с целью ускорения перевозки грузов между странами.

"Склады Alibaba и её логистика строятся в России, Бельгии, Латвии, Эстонии (и скоро в Африке), но не у нас... Alibaba любит работать через партнёров и делить риски с ними. Но они хотят определённости, понятной стратегии и понятных правил на таможне", - подчеркнул глава "Укрпошты".

Смелянский также сообщил, что в скором времени команда "Укрпошты" представит своё видение развития национального почтового оператора вместе с четким пошаговым планом действий.

«И для этого, конкурентного будущего, будут нужны долгосрочные инвестиции, в том числе через частичную приватизацию и продажу активов. Потому что инфраструктурной компании без инвестиций не бывает, а в госбюджете следующих лет этих денег тоже нет и не будет. И нужны будут изменения в законы о финансовых услугах, если мы все-таки планируем что-то сделать, чтобы 37% наших граждан все таки получили современные средства оплаты», - добавил глава "Укрпошты".

Как сообщал УНИАН, "Укрпошта" в I квартале получила более 221 млн грн чистой прибыли против убытка годом ранее.

По итогам 2018 года "Укрпошта" увеличила чистый доход по сравнению с 2017 годом на 23% - до 6,8 млрд грн.

Также в прошлом году предприятие открыло 174 новых почтовых отделения и компьютеризировало 1300 сельских почтовых отделений.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине.

В частности, почтовый оператор осуществляет доставку пенсий свыше 4,1 млн пенсионеров.