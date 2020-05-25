Суд восстановил Кононенко аренду участков возле ботсада в Киеве, где возводят ТРЦ - СМИ

Договор аренды участка площадью 0,33 га возобновлен на три года, а участка площадью 0,49 га – на пять лет.

Суд признал заключенными между Киевсоветом и ООО «Янтра» договоры о возобновлении аренды земельных участков площадью 0,33 га и 0,49 га по ул. Мичурина, 56 в Печерском районе Киева.

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Об этом свидетельствуют решения Хозяйственного суда. Киева от 15 мая и 30 января, передают “Наші гроші”.

Договор аренды участка площадью 0,33 га возобновлен на три года, а участка площадью 0,49 га – на пять лет. Договоры признаны заключенными с момента вступления в силу указанными судебными решениями.

Владельцем ООО «Янтра» является ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «ВИК» Игоря Кононенко. В 2010 году Кононенко был депутатом Киевсовета от Блока Черновецкого. Во времена Порошенко он был первым замглавы фракции БПП в Верховной Раде. При Зеленском он уехал за границу «на соревнования по теннису» и в публичной политике участия пока не принимает. Руководителем ООО «Янтра» является Валерий Тригубенко.

В 2010 году Киевсовет принял решение о передаче ООО «Янтра» в аренду для строительства офисно-торгово-развлекательного комплекса с паркингами два участка по ул. Мичурина, 56. В частности, 0,33 га на 3 года, и 0,54 га – на 5 лет. При заключении договора аренды размер второго участка был уменьшен с 0,54 га до 0,49 га.

Относительно участка площадью 0,33 га суд установил, что аренда первый раз возобновлялась в 2015 году. А в 2019 году фирма пропустила срок подачи письма о втором обновлении, однако она продолжает пользоваться участком и не получила от Киевсовета отказа в восстановлении. Как указал Хозсуд, отсутствие в течение одного месяца возражения арендодателя против такого пользования участком можно квалифицировать как «молчаливое согласие» арендодателя на пролонгацию договора. Данных об обжаловании решения суда в апелляции пока нет.

Относительно участка площадью 0,49 га суд установил, что постоянная комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования 05.09.2017 приняла решение о возобновлении «Янтре» аренды на 5 лет. Однако Киевсовет договор так и не подписала. Госпуд пришел к выводу, что у фирмы возникли «правомерные ожидания» относительно продолжения пользования участком. Киевсовет подал апелляцию на решение Хозсуда по участке 0,49 га, разбирательство продолжается.

В 2010 году Киевсовет отклонил протест заместителя прокурора города Киева об отмене передачи в аренду ООО «Янтра» участков по улице Мичурина, 56. Прокуратура подчеркивала, что поскольку весь участок расположен или в зоне зеленых насаждений общего пользования, или на территории улиц и дорог, то строительство на нем торгово-офисного и развлекательного центра противоречит законодательству. В частности, прокуратура указывала, что часть участка площадью 0,13 га находится в пользовании Национального ботанического сада им. М. М. Гришка.

После отказа Киевсовета прокуратура пошла в суд, и выиграла в первых двух инстанциях (они отменили решение о передаче участков «Янтре»), однако Высший админсуд в 2011-м эти решения отменил и в удовлетворении иска прокуратуре отказал. Отменить решение ВАСУ в Верховном Суде в 2012 году прокуратуре не удалось.

На сегодня известно, что «Янтра» начала процедуру строительства, в частности, получила градостроительные условия и ограничения застройки участка, а также в феврале 2016 года предоставила в столичную Госархстройинспекцию уведомление о начале выполнения подготовительных работ, и в дальнейшем изменение данных в нем.

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