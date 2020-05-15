Суд отменил арест 11-этажной "высотки Билозир" на киевском Подоле

Судья решил, что 11-этажка на участке Билозир законная.

Суд отменил арест объекта недвижимого имущества – незавершенного строительства многоквартирного жилого дома на ул. Мирной, 2/1 в Киеве, который был наложен постановлением следователя судьи от 7 апреля 2020 года.

Читайте такжеЭкс-депутата Микитася отправили под круглосуточный домашний арест

Об этом свидетельствует постановление Шевченковского районного суда г. Киева (судья Бугиль В.В.) от 4 мая, передают “Наші гроші”.

Право собственности на этот объект, степень готовности которого составляет 90%, принадлежащей ООО «Симекс Энтерпрайзес». 7 апреля следственный судья наложил на него арест с запретом пользования, в том числе с запретом проведения любых строительных работ. Суд установил, что на участке площадью 0,08 га на ул. Мирная 2/1 осуществляется самовольное строительство и наложил арест на недостроенный объект, который является вещественным доказательством в уголовном производстве, которое расследуется Нацполицией с апреля 2019 года.

Отменяя наложенный арест следственный судья Бугиль пришел к выводу, что «в дальнейшем применении ареста имущества отпала необходимость». Кроме того, следственный судья отметил, что прокурор не доказал необходимость в наложении ареста на имущество.

В частности, следователь судья считает, что доводы следствия, которые послужили основанием для наложения ареста на имущество, не соответствуют фактическим обстоятельствам, поскольку объект построен:

1) на земельном участке, отведенном в установленном порядке для этой цели (суд указал, что «целевое назначение земельного участка, на котором строится жилой дом, в данном случае – земли жилищной и общественной застройки»);

2) на основании сообщения, что дает право на выполнение строительных работ, без нарушения строительных норм и правил (суд указывает, что органом архитектурно-строительного контроля не были проведены проверки и не установлено нарушений);

3) проект строительства утвержденный в установленном порядке (суд сослался на проект строительства, согласно которому имеется такая этажность объекта: подвал, 4 этажа с антресолью, технические этажи, кровля).

Впрочем, напомним, что 31 марта Госархстройинспекция отменила уведомления о начале выполнения строительных работ и регистрации декларации о готовности к эксплуатации жилого дома на ул. Мирная, 2/1 в Киеве, что превышает разрешенную Генпланом Киева этажность на этой территории.

Участок на ул. Мирной, 2/1 принадлежит к территории жилой усадебной застройки, где разрешено строительство жилых домов не выше 4 этажей. Вместе с тем там строится 11-этажный дом.

Следственный судья Бугиль отменил арест объекта на ул. Мирная, 2/1 по ходатайству обслуживающего кооператива «Жилищно-строительный кооператив «Зеленый замок», который в настоящее время является пользователем и заказчиком застройки указанного участка.

20.01.2020 между ОК «ЖСК «Зеленый замок» и лондонской компанией «Симекс Энтерпрайзес», оформленной на гражданина Коста-Рики, был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, по которому ЖСК передал в собственность фирмы незавершенное строительство многоквартирного жилого дома общей площадью 4418,6 кв. м на ул. Мирной, 2 /1.

22.01.2020 они заключили договор о совместной застройке, по которому ЖСК «Зеленый замок» продолжил выполнять все функции заказчика строительства.

24.03.2020 «Симекс Энтерпрайзес» отказался от права собственности на указанное имущество и заявил о возможности возвращения его ЖСК «Зеленый замок».

Все заключенные договоры и поданы заявления на сегодня являются действительными, не оспариваемыми.

Учредителями ОК ЖСК «Зеленый замок» является сын Оксаны Билозир Ярослав Недзельский и бывшая помощница нардепа Билозир (в 2007-2008 гг) Марьяна Грабинская, а также Иван Влад и Йозеф Москович. Влад и Москович вместе являются соучредителями еще трех кооперативов – «Прима Эстейт», «Премьер Кристалл» и «Эксон Премьер Шулявская» (возводит ЖК в сквере возле ст. м. «Шулявская»).

Участок 0,08 га на ул. Мирной, 2/1 в частную собственность в 2004 году получила Оксана Билозир. В октябре 2016 года Билозир по договору суперфиций передала свой участок под застройку Ивану Владу из с. Белая Церковь Закарпатской области.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля депутаты Киевского городского совета поддержали расторжения заключенного с ООО «Фирма «Сула» в 2006 году договора аренды земли на Андреевском спуске, 33/6.