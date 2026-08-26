В Украине активно ищут именно этих сотрудников: какие зарплаты предлагают

Почти 80% работодателей сталкиваются с нехваткой кадров в Украине.

В июле 2026 года наибольшее количество вакансий в Украине пришлось на производство и рабочие специальности. При этом в наиболее востребованных сферах за год выросли зарплаты.

По результатам исследования "OLX Робота", имеющегося в распоряжении УНИАН, в июле работодатели опубликовали больше всего объявлений в сфере "Производство/рабочие специальности" – почти 20 тысяч объявлений. Медианная зарплата за год здесь выросла с 22 750 грн до 28 750 грн.

На втором месте – "Розничная торговля/продажи/закупки" с 19 205 объявлениями. Медианная зарплата в этой сфере выросла с 18 000 грн до 20 850 грн. Далее следует сфера "Логистика/Склад/Доставка". Здесь количество объявлений в июле этого года составило 17 640. Медианная зарплата в этом году выросла с 27 700 грн до 30 875 грн.

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В сфере "Строительство/облицовочные работы" в июле 2026 года было 10 445 объявлений. Медианная зарплата здесь выросла с 31 125 грн до 38 125 грн.

В сфере "Гостинично-ресторанный бизнес/Туризм" количество объявлений в этом году составило 8 741. Медианная зарплата выросла с 17 750 грн до 21 000 грн.

В каких сферах чаще всего ищут работу

По данным исследования, наибольшая конкуренция наблюдается в сфере "Реклама/дизайн/PR" – 36,9 отклика на одно объявление в июле 2026 года. В прошлом году этот показатель был несколько ниже – 36,6 отклика на одно объявление. На втором месте – "Колл-центры/Телекоммуникации": 30,3 отклика в июле 2026 года против 26 в прошлом году.

Далее, по данным OLX Работа, идет сфера "Начало карьеры/студенты", где в этом году было 21 отклик. В прошлом году их было несколько больше – 28,5 отклика. В сфере "IT/компьютеры" количество откликов в июле 2026 года составило 11,5, а в июле 2025 года – 16,1.

В сфере "Административный персонал/HR/Секретариат" показатель в этом году составил 10,8 отзыва на одно объявление, а в прошлом году – 12.

Конкуренция также наблюдается в сфере "Культура/искусство/развлечения" с 10 откликами в июле 2026 года. В прошлом году этот показатель составлял 14,2.

В то же время для соискателей важны не только профессиональные перспективы, но и условия труда. Ключевыми факторами при выборе места работы являются близость к дому, гибкий график и официальное трудоустройство.

Кроме того, по данным исследования OLX Работа и Европейской бизнес-ассоциации (EBA), почти 80% работодателей испытывают кадровый дефицит. На этом фоне вакансии часто остаются открытыми в течение длительного времени: 30% вакансий заполняются более чем за три месяца, и лишь 6% удается закрыть быстрее, чем за месяц.

Работа в Украине – последние новости

19 августа стало известно о заметном росте зарплат в агросфере. Медианная заработная плата в сфере сельского и лесного хозяйства составила 32 500 гривен, а в прошлом году она была на уровне 22 000 грн. Таким образом, за год заработная плата увеличилась почти на 48%.

3 августа руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина рассказала, что самый острый дефицит сегодня наблюдается именно среди рабочих профессий.

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