Пока идет война в Украине, древесина оккупантов не может быть продана в любой точке мира, отметил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Древесина из России и Беларуси не может быть продана ни в одной точке мира, пока идет война в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

"Хочу прокомментировать то заявление, что оккупанты будут якобы вырубать и продавать наши леса. В первую неделю войны мы обратились в FSC - орган, который проводит сертификацию изделий из древесины, с просьбой ввести эмбарго на поставки лесопродукции из РФ и Беларуси. 8 марта это решение было принято. То есть, древесина оккупантов не может быть продана в любой точке мира, пока идет война", - сказал он.

FSC - это международная организация Лесной наблюдательный совет.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российский президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Сначала противник бомбил военные объекты, а позже атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Херсон, Николаев и Мариуполь.

Украинские населенные пункты также были обстреляны с белорусской территории.

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