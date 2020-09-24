Индекс восприятия работы таможни достиг значения 0,43, и это самое большое значение с 2015 года.

Украинские экспортеры и импортеры в этом году улучшили свою оценку работы таможни, о чем свидетельствуют результаты ежегодного опроса Института экономических исследований и политических консультаций.

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Как сообщила старший научный сотрудник института Ирина Федец в ходе онлайн-презентации результатов исследования, было опрошено более тысячи предприятий, которые занимаются экспортом или импортом либо объединяют экспорт и импорт.

"Мы каждый год опрашиваем предприятия, как они оценивают работу таможни, и на основе их ответов мы разработали индекс восприятия работы таможни, и чем он больше по шкале от -1 до 1, тем больше предприятий считают работу таможни эффективной", - рассказала Федец.

Оценка работы украинской таможни

По ее словам, оценка работы таможни предприятиями в нынешнем году улучшилась – индекс восприятия работы таможни достиг значения 0,43, и это самое большое значение с 2015 года.

"Почти треть опрошенных считают ее эффективной и не требующей изменений (27,9%), это самая высокая доля таких ответов за все годы опросов. 52,9% считают, что работа таможни достаточно эффективна, но требует некоторых изменений", - отметила эксперт.

При этом 15,3% опрошенных считают, что работа таможни неэффективна, но масштабные реформы могут улучшить ситуацию. 3,9% считают работу таможни совсем неэффективной, и это наименьшее количество опрошенных за все время.

Оценка экспортеров и импортеров

В целом, согласно результатам опроса, экспортеры лучше оценивают работу таможни, импортеры – хуже и чаще требуют масштабных реформ. Что касается отрасли, то лучше всего оценивают работу ведомства в сельском хозяйстве.

"У нас в этом году продолжает расти доля предприятий, которые не встречали никаких проблем в работе таможни. Если в 2016 году их было почти 13%, то в этом году их доля выросла почти вдвое – до 23,5%", - сообщила Федец.

Конкретные проблемы таможни

Что касается конкретных проблем, то первое место, по данным исследования, занимает несовершенство таможенного законодательства – об этом сообщили 33,3% респондентов. 25,2% считают проблемой осознанное завышение таможенной стоимости, 20,3% - недостаточную прозрачность и открытость. Почти столько же – 20,2% - назвали коррупцию и взяточничество, а 19,5% отметили устаревшее техническое оснащение.

При этом проблема несовершенного таможенного законодательства улучшилась в 2020 году – на нее указали 33,3% респондентов против 45,6% в 2018 году и 56,2% в 2016-м.

Также в ходе опроса респонденты дали оценку работе "Новой таможни", которая функционирует с декабря 2019 года. Так, 48,1% оценили работу на отлично и хорошо, 8% - неудовлетворительно и ниже среднего. 29,7% дали среднюю оценку, а 14,2% затруднились с ответом. При этом 2/3 респондентов не считают, что эффективность работы таможни изменилась по сравнению с 2019 годом.

Что этому предшествовало

Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора 5 июля 2019 года руководителем Государственной таможенной службы стал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Гостаможслужба официально заработала с 8 декабря прошлого года.

Работа ведомства подвергалась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета. 24 апреля 2020 года на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Таможенной службы Нефедова, а также трех его заместителей.

После этого министр финансов Сергей Марченко заявил о рестарте Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и потере доверия к уволенным руководителям.

19 августа Кабинет министров временно возложил обязанности главы Государственной таможенной службы на Андрея Павловского.

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Автор: Екатерина Жирий