Импорт товаров и услуг в Украину сократился на 14,7%, экспорт – на 7,3%.

Внешнеторговый баланс Украины за январь-июль 2020 года сведен с дефицитом в 2,119 миллиарда долларов, что в 2,3 раза меньше дефицита за аналогичный период 2019 года (4,968 миллиарда долларов).

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украину за этот период сократился на 14,7% - до 28,74 миллиарда долларов, экспорт – сократился на 7,3%, до 26,62 миллиарда долларов.

Согласно приведенным данным, коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,93 против 0,85 в январе-июле 2019 года.

Отмечается, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 страны мира.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Что этому предшествовало

Согласно данным Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 миллиарда долларов, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.

В том числе дефицит внешней торговли товарами в 2019 году вырос на 8,8% – до 10,723 миллиарда долларов.

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Автор: Анна Нагорная