Состояние сооснователей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина превысило $100 млрд.
Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index.
Читайте такжеАнтимонопольный комитет оштрафовал украинский филиал Google на миллион гривень
Как пишет агентство, миллиардеры присоединились «к эксклюзивному клубу» в котором доминируют американские предприниматели в области высоких технологий.
Благодаря росту акций технологических компаний, количество людей с состоянием выше $100 млрд увеличилось до восьми человек. Их совокупное состояние превышает $1 трлн.
Что этому предшествовало
По данным нового рейтинга Forbes, совокупное состояние богатейших людей мира за год коронакризиса выросло почти на 64% - до рекордных $13,08 трлн.
В 2020 году свое остояние увеличили как лидеры предыдущих рейтингов (самый богатый человек мира Джефф Безос увеличил свое состояние до $177 млрд, владелец модного дома LVMH Бернар Арно удвоил состояние до $150 млрд), так и те кто годом ранее занимали более скромные позиции — благодаря взрывному росту акций Tesla Илон Маск взлетел на второе место рейтинга с состоянием в $151 млрд.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram