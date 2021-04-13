Миллиардеры присоединились «к эксклюзивному клубу» в котором доминируют американские предприниматели.

Состояние сооснователей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина превысило $100 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index.

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Как пишет агентство, миллиардеры присоединились «к эксклюзивному клубу» в котором доминируют американские предприниматели в области высоких технологий.

Благодаря росту акций технологических компаний, количество людей с состоянием выше $100 млрд увеличилось до восьми человек. Их совокупное состояние превышает $1 трлн.

Что этому предшествовало

По данным нового рейтинга Forbes, совокупное состояние богатейших людей мира за год коронакризиса выросло почти на 64% - до рекордных $13,08 трлн.

В 2020 году свое остояние увеличили как лидеры предыдущих рейтингов (самый богатый человек мира Джефф Безос увеличил свое состояние до $177 млрд, владелец модного дома LVMH Бернар Арно удвоил состояние до $150 млрд), так и те кто годом ранее занимали более скромные позиции — благодаря взрывному росту акций Tesla Илон Маск взлетел на второе место рейтинга с состоянием в $151 млрд.

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Автор: Елена Коваленко