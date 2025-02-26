Наработанный вариант соглашения является предварительным и предусматривает дальнейшую детальную разработку договора о создании инвестиционного фонда.

Соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления Украины предусматривает использование только будущих доходов от добычи полезных ископаемых Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

"Соглашение подготовлено, сегодня правительство будет рассматривать текст этого соглашения, уполномочивать министров для дальнейшего подписания во время встречи президентов Украины и США относительно гарантий безопасности", - сказал он.

По словам премьера, США в этом соглашении признали вклад Украины в укрепление международного мира и безопасности, "добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия", что является прямой отсылкой к Будапештскому меморандуму.

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"Безопасностный характер этого соглашения - это приоритет номер один для нашей страны, для правительства, для президента", - сказал Шмыгаль.

Он также рассказал, что в соглашении идет речь об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления "с целью углубления партнерства между США и Украиной, достижения длительного мира, совместной деятельности для восстановления Украины".

"Вклад Украины - это часть наших доходов будущих, что важно - не существующих или предыдущих. Это соглашение о будущем. То есть будущие доходы, полученные Украиной от ренты или лицензии на полезные ископаемые, от дивидендов на объекты инфраструктуры, которые используются для транспортировки или добычи полезных ископаемых", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, 50% от таких доходов Украина будет вкладывать в этот совместный с США фонд восстановления Украины, Соединенные Штаты со своей стороны будут делать соответствующие взносы. Данный фонд будет инвестировать эти средства в развитие, восстановление, безопасность Украины. Фондом будут управлять правительства Украины и США.

Согласно тексту соглашения, процитированного премьером, "вклад правительства Украины - это 50% всех поступлений от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов в государственной собственности".

"Конечно, ни президент, ни правительство никогда не подписали бы или не рассматривали каких-либо кабальных или колониальных договоров, которые бы не учитывали интересы нашего государства. Уже существующие месторождения, объекты, лицензии и рента не подлежат обсуждению при создании этого фонда. Мы говорим только о будущих лицензиях, будущих разработках", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что это соглашение будет носить предварительный характер, и основное соглашение об инвестиционном фонде правительство Украины начнет разрабатывать совместно с правительством США немедленно после подписания предварительного соглашения.

"То есть это соглашение носит предварительный характер перед тем, как мы начнем очень конкретно, с привлечением уже международных юристов, глубоко прорабатывать соглашение о создании этого фонда", - пояснил Шмыгаль.

Процедура, по его словам, будет выглядеть следующим образом: сегодня правительство соберется и уполномочит министров на подписание этого предварительного соглашения. Представители правительства будут присутствовать в делегации. После договоренностей президентов Украины и США о гарантиях безопасности, в присутствии президентов представитель правительства Украины подпишет предварительный договор. Далее начнется работа над имплементацией подходов к гарантиям безопасности и над разработкой конкретного соглашения о создании совместного украинско-американского инвестиционного фонда для восстановления Украины.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Соглашение по использованию полезных ископаемых Украины напрямую привязано к гарантиям безопасности для нашего государства, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, пока не рассматривается подписание каких-либо соглашений без гарантий безопасности.

В комментариях The New York Times опрошенные эксперты резко осуждают политику Трампа относительно подписания соглашения с Украиной. Так, никто из опрошенных изданием экспертов не мог вспомнить прецедента, когда Соединенные Штаты или любая другая страна требовали бы деньги или ресурсы у своих союзников во время войны.

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