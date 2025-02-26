Никто из опрошенных изданием экспертов не мог припомнить прецедента, когда США или любая другая страна требовали бы от своего партнера официального соглашения об оплате во время войны.

Украина близка к заключению соглашения о передаче части своих доходов от добычи полезных ископаемых Соединенным Штатам. При этом соглашение в его нынешнем виде не будет включать никаких четких гарантий безопасности для сдерживания российской агрессии. В то же время в комментариях The New York Times опрошенные эксперты резко осуждают такую политику Трампа.

В частности, эксперт по мирным соглашениям Вирджиния Пейдж Фортна заявила, что такое явное требование от Украины отдать ее минеральные богатства, в то время как страна находится в тяжелом положении, "похоже на рэкет".

А сотрудник Совета по международным отношениям Стивен А. Кук, комментируя заявление советника по национальной безопасности США Майка Уолтца о том, что "экономическое партнерство" со США, утверждает, что "новая гарантия безопасности - это, по сути, вымогательство".

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При этом никто из опрошенных изданием экспертов не мог припомнить прецедента, когда Соединенные Штаты или любая другая страна вымогали бы деньги или ресурсы у своих союзников во время войны.

"Может показаться, что требование передать Украине ее минеральные богатства - это просто прямое высказывание Дональда Трампа о дипломатической истине, которая обычно остается невысказанной: что гарантии безопасности часто имеют скрытую цену. Но на самом деле, по мнению экспертов, его подход представляет собой радикальный отход от американской внешней политики", - пишет издание.

Конечно, существует множество случаев, когда США использовали свою военную мощь для защиты американских экономических интересов. Например, обеспечение доступа к нефти было главной опорой американской политики на Ближнем Востоке, в частности, когда США защищали Кувейт от вторжения Ирака.

Но Соединенные Штаты "никогда не говорили кувейтцам: "Эй, вы должны заплатить нам за это", - сказал Кук из Совета по международным отношениям. Союзники, такие как Саудовская Аравия, помогали финансировать войну в Персидском заливе, но не по принуждению.

Как отмечают эксперты, такая тактика Трампа говорит о том, что он пытается применить уроки политики в Нью-Йорке, где он построил свою карьеру в сфере недвижимости, к миру международных отношений. В такой политике каждое решение - это, по сути, возможность для политических боссов извлечь выгоду для себя и своих сторонников, а извлечение большей выгоды - это сигнал о большей власти.

Но ученые, изучающие международные отношения, говорят, что внешняя политика работает не так. В международных отношениях авторитет является важнейшим элементом власти. Сдерживание зависит от того, выполняет ли страна свои обещания. Без такого доверия враждебные страны с большей вероятностью будут испытывать границы дозволенного, отмечает NYT.

По мнению экспертов, такая дипломатия Трампа дает понять союзникам, что США нельзя доверять в том, что они помогут своим друзьям или выполнят свои обязательства.

"А противникам он посылает сигнал, который может иметь еще более серьезные последствия: Соединенные Штаты готовы поставить краткосрочную финансовую выгоду выше своих более широких долгосрочных интересов".

Соглашение о полезных ископаемых со США

Ранее стало известно, что Украина и США согласовали детали соглашения о полезных ископаемых.

Соглашением предусматривается создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов от "будущей монетизации" государственных минеральных ресурсов.

При этом в него не входят минеральные ресурсы, которые уже пополняют бюджет украинского правительства, то есть он не будет охватывать текущую деятельность "Нафтогаза" или "Укрнафты", крупнейших производителей газа и нефти в Украине. Однако в соглашении отсутствует какая-либо ссылка на гарантии безопасности США.

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