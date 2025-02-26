Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, где и Украина, и США будут на равных управлять им.

Соглашение по использованию полезных ископаемых Украины напрямую привязано к гарантиям безопасности для нашего государства.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

"Это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности. Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и его подписание в отрыве от гарантий безопасности Украины", - подчеркнул он.

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По словам Шмыгаля, пока не рассматривается подписание каких-либо соглашений без гарантий безопасности.

В течение последних двух недель правительствами США и Украины соглашение было наработано соглашение об экономическом сотрудничестве, отметил премьер.

"По состоянию на сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". И фактически это предварительный договор, который предусматривает юридическое действие. Это будущее создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, где и Украина, и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его и это соглашение предусматривает ряд положений", - рассказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что пункт 10 в предыдущем соглашении говорит о том, что это соглашение о фонде составляет неотъемлемый элемент двусторонних и многосторонних соглашений и конкретных шагов для установления длительного мира, укрепления экономически-безопасной устойчивости.

"Правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимая для создания прочного мира", - добавил премьер.

Что еще известно об этом соглашении

Ранее УНИАН сообщал, что западные эксперты возмущены сделкой о полезных ископаемых. Эксперт по мирным соглашениям Вирджиния Пейдж Фортна заявила, что такое явное требование от Украины отдать ее минеральные богатства, в то время как страна находится в тяжелом положении, "похоже на рэкет".

Кроме того, Трамп заявил, что соглашение о полезных ископаемых даст Украине "право воевать дальше". Он назвал и другие пункты, которые получит Украина в результате подписания этой сделки.

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