Доходы от нефти Россия тратит на разжигание войны в Украине.

Власти США рассматривают дальнейшие санкции в отношении танкеров "теневого флота" РФ, а также предполагают введение санкций против китайских банков, чтобы попытаться уменьшить доходы России от нефти, которые она тратит на разжигание войны в Украине. Об этом министр финансов США Джанет Йеллен заявила агентству Reuters.

По ее словам, США и их союзники могут рассмотреть возможность снижения лимита цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Казначейство уже наложило санкции на отдельные танкеры и их владельцев за то, что они работают выше максимальной цены, и может сделать больше в этой сфере, заверила Йеллен. Эти меры могут быть реализованы, говорит министр, в течение пяти недель до того, как она покинет пост.

"Здесь есть ряд возможностей. Мы не прогнозируем санкций, но всегда смотрим на нефтяные доходы, и если сможем найти способы еще больше уменьшить российские нефтяные доходы, я думаю, это укрепит позиции Украины. Это остается в нашем списке", - сказала Йеллен.

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Также представители Министерства финансов США обсуждают со своими китайскими коллегами деятельность китайских финансовых учреждений, которая может способствовать транзакциям, связанным с военными усилиями России.

"Я бы абсолютно не исключала возможности применения санкций к отдельному банку, если бы у нас был необходимый уровень доказательств, чтобы наложить санкции", - сказала она.

По словам министра, предупреждения крупным китайским банкам были успешными, и это заставило их "очень осторожно" относиться к возможным санкциям, которые отрезали бы их от транзакций, основанных на долларах.

"Власти в Китае признают, что применение нами санкций будет серьезной угрозой с очень неблагоприятными последствиями. Они хотят торговать с Россией, но не хотят, чтобы их банки были под санкциями", - сказала Йеллен.

Санкции против российской торговли нефтью: последние новости

На днях западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена работает над введением более жестких санкций против российской торговли нефтью.

По мнению некоторых экспертов, сейчас страна-агрессор приближается к тому, что ситуация может выйти из-под "экономического" контроля.

11 декабря постоянные представители стран ЕС одобрили 15-й пакет санкций, направленный, в частности, против "теневого флота" РФ.

Российский теневой флот угрожает еще и экологической безопасности Мирового океана, ведь в его состав входят преимущественно старые и плохо обслуживаемые суда, которые не имеют надлежащего страхования.

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