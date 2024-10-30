Остановить теневой флот РФ очень сложно.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что теневой флот приносит Российской Федерации за экспорт нефти больше средств, чем Украина получает от всех партнеров.

Об этом глава государства сказал в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

В частности, у президента спросили, какие надо ввести санкции против российского теневого флота.

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Зеленский сказал, что некоторые партнеры уже поднимали вопрос таких санкций во время заседаний на уровне Европейского Союза.

"Они имеют целью остановить их флот сегодня, в частности в территориальных водах стран Северной Европы. Но это действительно сложно, нужно решение не только от стран Северной Европы, но и от всего ЕС", - заявил президент Украины.

В то же время, он считает, что страны Северной Европы могут, конечно, поднять этот вопрос, ведь речь идет не только о деньгах, но и об экологических рисках и тому подобное.

"Если говорить о деньгах, мы считаем, что Россия зарабатывает на этом теневом флоте от 10 до 12 миллиардов в месяц. И если подсчитать поддержку, о чем я сказал вчера партнерам, если подсчитать всю поддержку, которую Украина получила за период войны от всех партнеров, то вы увидите, что их флот принес им больше денег. Поэтому, санкции не работают. Если они могут зарабатывать такие большие деньги, значит, эти санкции не работают. Точнее, они работают, но не на 100%", - отметил Зеленский.

Теневой флот России - последние новости

В октябре верховный представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Запад должен ввести санкции против кораблей теневого флота Российской Федерации, с помощью которых России удается экспортировать нефть и зарабатывать средства на войну против Украины. Способность России экспортировать углеводороды также продолжает войну.

При этом страны G7 обязались принять меры для предотвращения обхода Россией санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину - в частности, это касается ограничения цен на нефть.

Кстати, 17 октября Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против "теневого флота" Российской Федерации. Под удар попали 18 нефтяных и четыре СПГ-танкера.

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